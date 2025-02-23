Укороченные джинсы - тренд весны 2025: как их носит жена Виктора Павлика (фото)

Укороченные джинсы - это один из самых ярких и заметных трендов весны 2025 года. Такие брюки из денима отлично подходят для теплой погоды, когда хочется немного свежести и легкости в образах. Они создают ощущение динамичности и комфортности, идеально сочетаясь с другими весенними трендами.

Этот тренд универсален и подойдет практически всем, но важно выбирать правильную модель в зависимости от типа фигуры. Если у вас высокая талия, можно выбрать модели с зауженными штанинами. Для тех, кто хочет скрыть неровности, можно выбрать джинсы с прямыми или слегка расклешенными штанинами.



Жена Виктора Павлика показала трендовые джинсы на весну (фото: instagram.com/repyahovakate)

Почему укороченные джинсы - тренд 2025

Сезонная универсальность

Укороченные джинсы идеально подходят для весны, когда температура начинает повышаться, а длинные брюки становятся менее удобными. Они дают больше свободы и легкости, что делает их идеальным выбором для прогулок и повседневных выходов.

Разнообразие стилей

В 2025 году укороченные джинсы будут представлены в разных стилях: от прямых и немного свободных моделей до зауженных, с эффектом бойфренд или клеш. Это позволяет выбрать вариант, который будет лучше всего сочетаться с личным стилем.

Идеально для обуви

Укороченные джинсы открывают широкий выбор для обуви, особенно для стильных кроссовок, ботинок, мюли или сандалий. Такой фасон подчеркивает обувь и дает возможность экспериментировать с яркими или необычными моделями.



Екатерина Репяхова показала образ с укороченными джинсами (фото: instagram.com/repyahovakate)

Как носит укороченные джинсы Екатерина Репяхова

Блогерша выбрала для нового сезона светло-голубые джинсы с неровными краями. Их она дополнила бело-бордовой футболкой-поло с геометрическим рисунком в ромбы. Отметим, что винный оттенок продолжается быть на пике популярности в 2025 году.



Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Сверху она накинула серый жакет интересного кроя в стиле оверсайз с массивными плечами.



Жена Виктора Павлика показала тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)