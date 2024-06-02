RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Как выглядит приемный сын Шэрон Стоун: актриса показала редкие фото

Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)
Автор: Иванна Пашкевич

Сегодня, 2 июня, старшему из трех приемных детей актрисы Шэрон Стоун Роэну исполнилось 24 года. По этому случаю знаменитость поделилась редкими фотографиями сына.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "Основного инстинкта".

Как выглядит старший сын Шэрон Стоун

На фото, которые опубликовала актриса в соцсетях, Роэн запечатлен в разные годы своей жизни - маленьким мальчиком, смешным подростком и эффектным юношей, очень похожим на свою приемную мать.

На одном из кадров именинник позирует со своими братьями - Лердом и Куинном.

"С днем рождения, Рон. Люблю тебя, мама", - подписала снимки Шэрон.

Дети Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Отметим, что звезда "Основного инстинкта" не смогла стать мамой естественным путем. Актриса призналась, что из-за аутоиммунного заболевания и эндометриоза у нее было девять выкидышей.

Радость материнства она познала благодаря приемным детям.

Старшего мальчика Стоун усыновила в 2000 году вместе со своим мужем Филом Бронштейном. Тогда он был еще совсем крошечным.

Лерда и Куинна она усыновила уже после развода с Бронштейном и долгой борьбы за право опеки над их общим сыном.

Несмотря на то, что суд Калифорнии предоставил обоим родителям равноправное участие в жизни и воспитании мальчика, местом жительства Роэна был определен дом его отца в Сан-Франциско.

В 2008 году знаменитость попыталась оспорить это решение и перевезти сына к себе в Лос-Анджелес, но ее просьбу отклонили.

В интервью актриса признавалась, что это было «настоящим ударом» и что ее «сердце было разбито».

Шэрон пришлось поддерживать связь с сыном на расстоянии, но это не помешало их близким отношениям.

Повзрослев, Роэн заявил, что хочет пойти по стопам матери и тоже стать актером.

Недавно Шэрон Стоун впервые назвала имя продюсера, заставлявшего ее к интиму с коллегой по фильму.

Также она умилила редким фото со своей 91-летней мамой.

Читайте РБК-Украина в Google News
Шэрон СтоунДетиАктрисаЗвёзды