Как выглядит приемный сын Шэрон Стоун: актриса показала редкие фото

Как выглядит старший сын Шэрон Стоун

На фото, которые опубликовала актриса в соцсетях, Роэн запечатлен в разные годы своей жизни - маленьким мальчиком, смешным подростком и эффектным юношей, очень похожим на свою приемную мать.

На одном из кадров именинник позирует со своими братьями - Лердом и Куинном.

"С днем рождения, Рон. Люблю тебя, мама", - подписала снимки Шэрон.

Дети Шэрон Стоун (фото: instagram.com/sharonstone)

Отметим, что звезда "Основного инстинкта" не смогла стать мамой естественным путем. Актриса призналась, что из-за аутоиммунного заболевания и эндометриоза у нее было девять выкидышей.

Радость материнства она познала благодаря приемным детям.

Старшего мальчика Стоун усыновила в 2000 году вместе со своим мужем Филом Бронштейном. Тогда он был еще совсем крошечным.

Лерда и Куинна она усыновила уже после развода с Бронштейном и долгой борьбы за право опеки над их общим сыном.

Несмотря на то, что суд Калифорнии предоставил обоим родителям равноправное участие в жизни и воспитании мальчика, местом жительства Роэна был определен дом его отца в Сан-Франциско.

В 2008 году знаменитость попыталась оспорить это решение и перевезти сына к себе в Лос-Анджелес, но ее просьбу отклонили.

В интервью актриса признавалась, что это было «настоящим ударом» и что ее «сердце было разбито».

Шэрон пришлось поддерживать связь с сыном на расстоянии, но это не помешало их близким отношениям.

Повзрослев, Роэн заявил, что хочет пойти по стопам матери и тоже стать актером.