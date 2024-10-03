Как выглядит дочь самой красивой актрисы из сериала "Твин Пикс" (фото)

Год выхода "Твин Пикс" стал для Медхен Амик не только вершиной ее карьеры (многие до сих пор считают роль Шелли лучшей в ее фильмографии), но и периодом личного счастья. Уже три года она встречалась с талантливым музыкантом и певцом Дэвидом Алексисом.

В 1995 году они наконец-то скрепили свои отношения браком. К тому времени у них уже было двое детей: сын Сильвестр, рожденный в 1992 году и дочь Мина, появившаяся на свет в 1993 году.

Мина унаследовала как волшебные черты своей матери, так и талант отца. Она решила развивать свою карьеру в музыкальной сфере и сегодня успешно зарекомендовала себя как певица, выпустив клип на песню Freedom, посвященный Твин Пиксу.

Дочь Медхен Амик с семьей (фото: instagram.com/minatobias_)

Кроме того, Мина получила диплом психолога в Cornell University и даже успела поработать там преподавателем.

Однако жизнь ее брата складывается не так удачно. У Слая диагностирован биполярный расстройство. По словам Амик, он рос нормальным ребенком, но на первом курсе университета стал свидетелем смерти своего сокурсника, что оказало на него сильное влияние. Сын Амик стал заниматься самолечением с помощью наркотиков и алкоголя.

Медхен Амик с мужем и детьми (фото: instagram.com/minatobias_)

На втором курсе Слай однажды просто покинул дом без кошелька и мобильного телефона и бродил по улицам. Родители искали его почти целый день. В это время Мина, изучавшая психологию, посоветовала отвести брата на обследование.

Однако врачи тогда решили, что проблемы связаны с его употреблением запрещенных веществ и вскоре выписали его из больницы.

В конце концов, в 2012 году парня направили в психбольницу, где его обследовали и поставили диагноз - биполярное расстройство первой степени.

Дети Медхен Амик (фото: instagram.com/madchenamick)