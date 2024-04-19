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Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт

Пятница 19 апреля 2024 17:50
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Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт Дочь Эминема (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Один из самых популярных рэп-исполнителей XXI века Эминем известен своей жесткой натурой. Однако, когда речь идет о его дочери Хейли Джейд Скотт, артист демонстрирует свою нежную сторону.

Как выглядит 28-летняя наследница звезды сейчас и чем занимается, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала использовались следующие источники: Instagram Хейли Джейд Скотт.

Чем сейчас занимается дочь Эминема

Хейли окончила Мичиганский государственный колледж со степенью психолога.

Получив высшее образование и окончив университет, девушка решила не работать по своей специальности и последовать примеру своего отца, став музыкальной исполнительницей.

Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт

Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт

Хейли Джейд Скотт (фото: instagram.com/hailiejade)

У нее есть аккаунт в Instagram, на котором количество подписчиков превышает 3,1 миллиона. Однако она сохраняет дистанцию и редко делится подробностями своей личной жизни со своими фанатами.

Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт

Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт

Хейли Джейд Скотт (фото: instagram.com/hailiejade)

В феврале 2023 года Джейт Скотт объявила о помолвке со своим бойфрендом Эваном МакКлинтоком, с которым она находится в отношениях более пяти лет. Мужчина занимает руководящий пост в компании по управлению расследованиями в Мичигане.

Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт

Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт

Хейли Джейд Скотт с женихом (фото: instagram.com/hailiejade​​)

На днях, накануне своей свадьбы, наследница легендарного рэпера устроила девичник у Тампа-Бэй в компании подруг, устроив вечеринку на роскошной яхте.

Как выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд СкоттКак выглядит дочь Эминема сегодня: милые, смешные и горячие фото Хейли Джейд Скотт

Гейли Джейд Скотт устроила девичник (фото: instagram.com/hailiejade​​)

Стоит отметить, что Хейли - единственная дочь Эминема от его экс-жены Кимберли Энн Скотт. Также он удочерил Алайну "Лейни" Скотт, дочь сестры Ким, и Уитни, дочь своей бывшей жены от предыдущих отношений.

Кроме того, исполнитель был законным опекуном своего сводного брата Натана Кейна.

Ранее мы рассказывали, как изменились главные актрисы сериала "Милые обманщики".

Также Джей Ло показала, как за 20 лет изменилась ее кожа.

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