ua en ru
Пт, 19 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Який вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд Скотт

П'ятниця 19 квітня 2024 17:50
UA EN RU
Який вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд Скотт Донька Емінема (фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Один із найпопулярніших реп-виконавців XXI століття Емінем відомий своєю жорсткою натурою. Однак коли мова йде про його доньку Хейлі Джейд Скотт, артист демонструє свою ніжну сторону.

Як виглядає 28-річна спадкоємиця зірки зараз і чим займається, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

При написанні матеріалу використовувалися такі джерела: Instagram Хейлі Джейд Скотт.

Чим зараз займається донька Емінема

Хейлі закінчила Мічиганський державний коледж зі ступенем психолога.

Здобувши вищу освіту і закінчивши університет, дівчина вирішила не працювати за своєю спеціальністю і наслідувати приклад свого батька, ставши музичною виконавицею.

Який вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд Скотт

Який вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд Скотт

Хейлі Джейд Скотт (фото: instagram.com/hailiejade)

У неї є акаунт в Instagram, на якому кількість підписників перевищує 3,1 мільйона. Проте, вона зберігає дистанцію і рідко ділиться подробицями свого особистого життя зі своїми фанатами.

Який вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд Скотт

Який вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд Скотт

Хейлі Джейд Скотт (фото: instagram.com/hailiejade)

У лютому 2023 року Джейт Скотт оголосила про заручини зі своїм бойфрендом Еваном МакКлінтоком, з яким вона перебуває у стосунках понад п'ять років. Чоловік обіймає керівну посаду в компанії з управління розслідуваннями в Мічигані.

Який вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд Скотт

Який вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд Скотт

Хейлі Джейд Скотт з нареченим (фото: instagram.com/hailiejade)

Днями, напередодні свого весілля, спадкоємиця легендарного репера влаштувала дівич-вечір у Тампа-Бей у компанії подруг, влаштувавши вечірку на розкішній яхті.

Який вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд СкоттЯкий вигляд має донька Емінема сьогодні: милі, смішні та гарячі фото Хейлі Джейд Скотт

Хейлі Джейд Скотт влаштувала дівич-вечір (фото: instagram.com/hailiejade)

Варто зазначити, що Хейлі - єдина дочка Емінема від його екс-дружини Кімберлі Енн Скотт. Також він удочерив Алайну "Лейні" Скотт, доньку сестри Кім, і Вітні, доньку своєї колишньої дружини від попередніх стосунків.

Крім того, виконавець був законним опікуном свого зведеного брата Натана Кейна.

Раніше ми розповідали, як змінились головні акторки серіалу "Милі ошуканки".

Також Джей Ло показала, як за 20 років змінилась її шкіра.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Співаки
NEWS
Що означає знищення Ту-22М3 та чи поменшає атак на Україну: пояснення експерта
Що означає знищення Ту-22М3 та чи поменшає атак на Україну: пояснення експерта