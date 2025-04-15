При какой температуре можно сеять редис: не совершите роковую ошибку

Когда сеять редис весной

Редис можно сеять уже с конца марта, но лучший период - апрель, когда земля достаточно прогреется. Первый признак готовности почвы - она легко разрыхляется и не липнет к инструментам.

Температура почвы должна быть не ниже +2°С, а воздуха - стабильно держаться в пределах +15...+20°С. Хотя редис и выдерживает кратковременные заморозки до -4°С, это может замедлить его развитие.

Погода в апреле переменчива, поэтому лучше ориентироваться на состояние почвы, а не только на календарь. Для более быстрых всходов можно прорастить семена - достаточно завернуть их во влажную салфетку на 2-3 дня. Лучше всего выбирать раннеспелые сорта, которые быстро созревают и не склонны к стрелкованию.

Как правильно сажать редис в открытый грунт

Перед посевом участок нужно очистить от сорняков, разрыхлить и хорошо увлажнить. Рекомендуется пролить грядку горячей водой - это прогреет землю и уничтожит часть возбудителей болезней.

В почве делают бороздки глубиной около 3 см, с расстоянием 10-12 см между рядами. Семена высевают с интервалом 5 см и присыпают сухим грунтом. После этого грядки накрывают агроволокном или пленкой, чтобы удержать тепло и влагу.

Когда появятся всходы, редис прореживают, оставляя по 4-5 см между растениями. Поливать редис нужно регулярно - утром или вечером, особенно в сухую погоду.

Редис не любит заморозков (фото: Freepik.com)

Как не испортить урожай редиса

Недостаточный полив - одна из главных причин горького и треснувшего редиса. Если влаги мало, растение начинает накапливать горькие вещества и плохо развивается. Чрезмерное загущение посевов также мешает нормальному росту - растения начинают вытягиваться и могут стрелковаться.

Не стоит сеять редис в тени или на слишком тяжелых почвах - он нуждается в солнце и рыхлой, легкой земле. Также не рекомендуется вносить много свежего навоза, так как это способствует нарастанию зеленой массы вместо формирования корнеплода.

Чтобы редис не перезревал, нужно регулярно собирать урожай, особенно ранних сортов. Следуя этим советам, можно собрать первый хрустящий редис уже через 3-4 недели после посева.