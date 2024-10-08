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Как сегодня выглядит Петра из комедии "Такси" - почти не изменилась (фото)

Эмма Виклунд (фото: Кинориум)
Автор: Иванна Пашкевич

Французская комедия "Такси" подарила зрителям множество любимых персонажей, включая Петру, роль которой исполнила Эмма Виклунд.

РБК-Украина (проект Styler) решило узнать, как сложилась карьера и жизнь актрисы после успеха фильма.

На момент съемок первой части шведской актрисе было 29 лет. Прежде всего она известна как фотомодель, а ее актерская карьера в основном связана с фильмом "Такси".

Из девяти проектов, в которых она приняла участие, четыре относятся именно к этой комедии. После выхода последней части Эмма больше не снималась в кино, продолжая свою карьеру в моделинге.

Эмма Виклунд (фото: instagram.com/emmaofstockholm)

В 2007 году она вошла в состав правления шведской компании Lindex, специализирующейся на модной одежде.

Кроме этого, Виклунд несколько лет вела телепередачу, посвященную модным новинкам и уходу за собой.

Сегодня Эмме Виклунд 55 лет и она живет во Франции. Актриса выглядит почти так же, как и 30 лет назад, что объясняется ее приверженностью к правильному питанию, занятиям спортом и здоровому образу жизни.

Эмма Виклунд (фото: instagram.com/emmaofstockholm)

О личной жизни актрисы пока ничего не известно. В 2003 году Эмма сыграла свадьбу с телеведущим Гансом Виклундом и взяла его фамилию.

Актриса была младше своего мужа на 4 года. В семье появилось двое детей - сын Элис и дочь Тайра. К сожалению, в 2016-м брак распался, но бывшие супруги сохранили хорошие отношения.

Эмма Виклунд с детьми и экс-мужем (фото: instagram.com/emmaofstockholm)

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