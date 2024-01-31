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Какой штраф водители могут получить за превышение скорости: точные суммы и как оплатить

Среда 31 января 2024 16:38
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Какой штраф водители могут получить за превышение скорости: точные суммы и как оплатить Какой штраф водители могут получить за превышение скорости (фото: t.me/volynpatrol)
Автор: Татьяна Самарук

В Украине полицейские часто выписывают штрафы водителям за превышение скорости на дороге. Фиксацию скорости осуществляют на прибор TruCam. Следует знать, какой допустимой скорости нужно соблюдать.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, какой штраф водители могут получить за превышение скорости на дороге.

При написании материала использовались следующие источники: Telegram-канал Патрульной полиции Украины и сайт "Дорожній адвокат".

Какие ограничения скорости действуют в Украине

Правилами дорожного движения установлены следующие ограничения скорости:

  • в жилых и пешеходных зонах не более 20 км/ч (п. 12.5 ПДД)
  • ﻿﻿в населенных пунктах - не более 50 км/ч (п. 12.4 ПДД)
  • ﻿﻿вне пределов населенных пунктов не более 90 км/ч (п. 12.6 ПДД)
  • ﻿﻿на дорогах с разделительной полосой не более 110 км/ч (п. 12.6 ПДД)
  • ﻿﻿на автомагистралях не более 130 км/ч (п. 12.6 ПДД)

Размер штрафов

КУоАП предусматривает два вида ответственности за превышение скорости движения в зависимости от диапазона, а именно:

  • ﻿﻿от 20 до 50 км/ч предусмотрен штраф 340 грн (ч. 1 ст. 122 КУоАП)
  • ﻿﻿от 50 км/ч и выше предусмотрен штраф 1700 грн (ч. 4 ст. 122 КУоАП)

Что важно знать

При фиксации превышения скорости сотрудники полиции должны строго соблюдать требования по установленному порядку измерения скорости.

Также они должны иметь все разрешительные документы. В частности, фиксация может осуществляться исключительно в случае установления должным образом дорожных знаков об ограничении скорости движения.

При наличии нескольких полос движения в одном направлении обязательно должны быть установлены дублирующие дорожные знаки.

В соответствии с законом, прибор фиксации скорости TruCam во время применения может быть закреплен только стационарно.

Также прибор может использоваться только при наличии у инспектора полного пакета документов для подтверждения его сертификации и поверки.

Адвокаты говорят, что не допускается фиксация скорости в неблагоприятную погоду, поскольку это запрещено инструкцией.

Когда необходимо оплатить штраф

Добавим, что проверить штрафы на авто можно в следующих приложениях:

  • на сайте Главного сервисного центра МВД Украины
  • в приложении "Дія"
  • в мобильном приложении Штрафы ПДД
  • с помощью телеграмм-ботов
  • в приложениях Monobank/Приват24

Можно заплатить 50% от установленной суммы штрафа в течение 10 дней.

Если вообще не оплатить полную сумму в течение 30 дней, то такое постановление подлежит принудительному исполнению органами государственной исполнительной службы, а лицо, совершившее правонарушение, из статуса правонарушителя переходит в статус должника.

Ранее адвокаты рассказывали, как разводят водителей на состояние опьянения.

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