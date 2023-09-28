Какой пульс у взрослого человека считается нормальным: четкие параметры по возрасту

Как меняется показатель пульса

Если вы находитесь в спокойном и расслабленном состоянии - ваш пульс будет ниже. А вот при физической, эмоциональной активности и при стрессе - он выше.

Пульс может повышаться после занятий спортом, после пробежек и даже после активной ходьбы. Также пульс учащается, если вы начинаете волноваться, переживаете или чего-то сильно боитесь.

Также на частоту пульса влияют гормоны, некоторая пища или прием медикаментов. А еще температура тела, положение тела (стоя или лежа), курение, уровень физической подготовки, вес.

Знать свой оптимальный пульс нужно, так как этот параметр позволит вам следить за своим здоровьем, состоянием сердца и позволит подобрать правильно комплексы упражнений на тренировках.

Нормальные параметры пульса

Официальная частота пульса в состоянии покоя у взрослого человека - от 60 до 100 ударов в минуту. Хотя у большинства взрослых он в среднем колеблется от 55 до 85 ударов в минуту.

С возрастом ваша частота пульса падает. Обычная используемая формула для определения максимальной частоты пульса по возрасту равна 220 минус ваш возраст в годах.

Норма частоты пульса по возрасту (скриншот)

От 20 до 30 лет - 50-90 ударов в минуту

20-40 лет - 60-90 ударов в минуту

40-50 лет - 60-80 ударов в минуту

50-60 лет - 65-85 ударов в минуту

60 лет и старше - 70-90 ударов в минуту

Если ваш пульс часто ниже 60 ударов в минуту - это называется брадикардия. Если при этом у вас часто бывают головокружения, обмороки или одышка - вам стоит поговорить с врачом.

У некоторых людей пульс ниже 55 ударов в минуту считается нормой и существует понятие "спортивное сердце" - такой пульс бывает у профессиональных спортсменов, и в состоянии покоя их пульс может быть даже от 40 ударов в минуту. При этом чувствовать они себя будут прекрасно.

Если ваш пульс в состоянии покоя превышает 100 ударов в минуту, и вы не тренированный спортсмен, то у вас тахикардия. И это тоже повод для консультации со специалистом.

Стоит отметить, что у женщин пульс немного выше, чем у мужчин. К примеру, у женщины старше 40 лет нормальный пульс - от 75 до 80 ударов в минуту.

Как правильно измерить пульс

Желательно измерять пульс в состоянии покоя и проделывать эту операцию время от времени, чтобы узнать свой средний показатель. Регулярное наблюдение за пульсом помогает выявить необычные изменения его частоты или регулярности, которое могут потребовать медицинской помощи.

Пульсация крови обычно чувствуется в нескольких местах - на шее, внутренней стороне локтя и даже верхней части стопы. Но самое лучшее место для измерения пульса - это запястье.

Соедините указательный и средний пальцы на запястье под подушечкой большого пальца. Нащупайте на запястье пульсацию, но не давите слишком сильно, чтобы не замедлить ритм.

Посчитайте количество ударов за 15 секунд и умножьте полученную цифру на 4 - так вы получите свой показатель за 1 минуту.

Самое оптимальное время для измерения - рано утром, до того, как вы встали с постели.