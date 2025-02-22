Какой предмет гардероба делает модным любой образ: примеры от украинских и мировых звезд

Жакет - один из тех универсальных предметов гардероба, который способен сделать модным любой образ. Независимо от того, это модель классического или более современного стиля, пиджак добавляет элегантности и уверенности. Его можно сочетать как с деловым, так и с повседневным стилем, и он всегда выглядит актуально.

Почему пиджак делает любой образ модным

Универсальность

Пиджак легко комбинируется с любым типом одежды. Он подходит как для офисных луков, так и для более расслабленных, таких как джинсы и футболка. Кроме того, современные дизайнеры предлагают пиджаки самых разных стилей - от оверсайз до строгих классических моделей.

Структура и форма

Пиджак помогает создать четкие линии и силуэт, подчеркивая фигуру и придавая образу завершенность. Даже если остальная часть одежды достаточно простая, пиджак делает ее более стильной.

Разнообразие моделей

Благодаря разнообразию моделей, пиджак можно адаптировать под любой сезон и повод. Летние легкие пиджаки из льна или хлопка идеально подходят для тепла, а зимние утепленные модели с шерстью или кашемиром сохранят тепло, не теряя при этом в стильности.

Игра с цветами и текстурами

Пиджаки бывают разных цветов и текстур, что позволяет экспериментировать с образами. От классических черных и серых пиджаков до ярких и необычных расцветок - каждый может выбрать вариант, который отражает его стиль и индивидуальность.

Как пиджаки носят мировые и украинские знаменитости

Дженнифер Лопес

На днях известная актриса и певица появилась в Дубае в пиджаке Saint Laurent. Она выбрала пиджак в стиле оверсайз и штаны самого трендового оттенка 2025 года - темно-коричневого. Образ Лопес дополнила черной шелковой блузкой, а также солнцезащитными очками и миниатюрным клатчем.



Дженнифер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Образ Дженнифер подойдет как для похода на работу, так и на вечеринку или праздничное мероприятие.



Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный образ (фото: instagram.com/jlo)

Даша Квиткова

Известная украинская блогерша Даша Квиткова следит за модными трендами. Так, она часто предпочитает дополнять зимние образы пиджаками. Например, стильный образ с белым лонгсливом и джинсами она завершить серым жакетом необычного кроя.



Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Также в ее коллекции пиджаков есть и трендовый коричневый. Его она предпочитает носить с кожаными штанами бордового цвета, черными ботильонами и сумкой.



Даша Квиткова показала, как носить пиджак (фото: instagram.com/kvittkova)