Який предмет гардероба робить модним будь-який образ: приклади від українських та світових зірок

Жакет - один із тих універсальних предметів гардероба, який здатен зробити модним будь-який образ. Незалежно від того, чи це модель класичного, чи більш сучасного стилю, піджак додає елегантності та впевненості. Його можна поєднувати як з діловим, так і з повсякденним стилем, і він завжди має актуальний вигляд.

Чому піджак робить будь-який образ модним

Універсальність

Піджак легко комбінується з будь-яким типом одягу. Він підходить як для офісних луків, так і для більш розслаблених, таких як джинси і футболка. Крім того, сучасні дизайнери пропонують піджаки найрізноманітніших стилів - від оверсайз до строгих класичних моделей.

Структура і форма

Піджак допомагає створити чіткі лінії та силует, підкреслюючи фігуру й надаючи образу завершеності. Навіть якщо інша частина одягу досить проста, піджак робить її більш стильною.

Різноманітність моделей

Завдяки різноманітності моделей, піджак можна адаптувати під будь-який сезон і привід. Літні легкі піджаки з льону або бавовни ідеально підходять для тепла, а зимові утеплені моделі з вовною або кашеміром збережуть тепло, не втрачаючи водночас у стильності.

Гра з кольорами і текстурами

Піджаки бувають різних кольорів і текстур, що дає змогу експериментувати з образами. Від класичних чорних і сірих піджаків до яскравих і незвичних забарвлень - кожен може вибрати варіант, який відображає його стиль і індивідуальність.

Як піджаки носять світові та українські знаменитості

Дженніфер Лопес

Днями відома акторка і співачка з'явилася в Дубаї в піджаку Saint Laurent. Вона обрала піджак у стилі оверсайз і штани найтрендовішого відтінку 2025 року - темно-коричневого. Образ Лопес доповнила чорною шовковою блузкою, а також сонцезахисними окулярами та мініатюрним клатчем.



Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)

Образ Дженніфер підійде як для походу на роботу, так і на вечірку або святковий захід.



Дженніфер Лопес продемонструвала стильний образ (фото: instagram.com/jlo)

Даша Квіткова

Відома українська блогерка Даша Квіткова стежить за модними трендами. Так, вона часто полюбляє доповнювати зимові образи піджаками. Наприклад, стильний образ з білим лонгслівом і джинсами вона завершила сірим жакетом незвичного крою.



Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Також в її колекції піджаків є і трендовий коричневий. Його вона носить зі шкіряними штанами бордового кольору, чорними ботильйонами та сумкою.



Даша Квіткова показала, як носити піджак (фото: instagram.com/kvittkova)