Какой маникюр сделать на Пасху, чтобы выглядеть безупречно: трендовые дизайны весны 2025

Весна - время обновления, а Пасха - отличный повод для праздничного маникюра. Какие дизайны ногтей будут в тренде весной 2025? И какие идеи сделают ваш образ нежным и стильным одновременно?
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про идеи маникюра на Пасху, которые сочетают тренды весны 2025 и праздничную тематику.
Пастельные оттенки - лавандовый, мятный, лимонный, персиковый или baby blue - освежают ногти, делают образ деликатным и очень "глянцевым". Они подходят к любому тону кожи, легко комбинируются с весенне-летним гардеробом и добавляют нотку романтики даже в будни. Сделайте френч с несколькими оттенками, а один ноготь украсьте цветочными мотивами.
Пасхальный маникюр (фото: instagram.com/overglowedit)
Если классический френч кажется слишком предсказуемым - попробуйте французский маникюр с ярким кончиком, например, желтым, и диагональным акцентом. Он выглядит стильно и изящно.
Желтый маникюр подойдет для весны и Пасхи (фото: instagram.com/overglowedit)
Еще один смелый вариант на Пасху - маникюр "перепелиное яйцо". Как известно, скорлупа перепелиных яиц отличается оригинальным узором от природы, который можно сымитировать в маникюре. Для этого покрываем ногти одним или несколькими оттенками, а поверх наносим в хаотическом порядке множество маленьких пятнышек.
Маникюр "перепелиное яйцо" (фото: instagram.com/naileditbeauty)
Если вы любите пасхальную тематику, покройте ногти одним или несколькими яркими оттенками, и нарисуйте на них зайчиков или цыплят. Дополните маникюр на Пасху дизайном перепелиное яйцо.
Маникюр с пасхальной тематикой (фото: instagram.com/notorioushandjobz)
Ромашки на ногтях - идеальный вариант как для повседневного маникюра, так и праздничного на Пасху 2025. Как вариант - это сочетание прозрачного или светло-бежевого фона с ромашками, что придает эффект легкости и воздушности.
Маникюр с ромашками на Пасху (фото: instagram.com/naileditbeauty)
Волнистый маникюр - это нейл-тренд, набирающий бешеную популярность в 2025 году. Его главная фишка - плавные, мягкие линии в виде волн, которые могут быть как нежными и лаконичными, так и яркими, с неоновыми вкраплениями или металлическим блеском.
Волнистый маникюр на Пасху 2025 (фото: instagram.com/disseynails)
Если вы хотите сделать маникюр на Пасху, который точно привлечет внимание и поднимет настроение, маникюр с яичными мотивами станет идеальным выбором. Выберите пастельные цвета для основания, а на каждом ногте нарисуйте маленькие яички в разных вариациях - с рисунками, полосками или точками.
Интересный дизайн на Пасху 2025 (фото: instagram.com/naileditbeauty)
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Для написания материала были использованы такие источники: издание про моду и красоту Byrdie, страницы в Instagram мастеров нейл-арта Melanie Graves, Jasmine, Abi Markey, Dayanna Issey Sapiens.