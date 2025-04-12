Какой маникюр сделать на Пасху, чтобы выглядеть безупречно: трендовые дизайны весны 2025

Французский маникюр в пастельных оттенках

Пастельные оттенки - лавандовый, мятный, лимонный, персиковый или baby blue - освежают ногти, делают образ деликатным и очень "глянцевым". Они подходят к любому тону кожи, легко комбинируются с весенне-летним гардеробом и добавляют нотку романтики даже в будни. Сделайте френч с несколькими оттенками, а один ноготь украсьте цветочными мотивами.



Пасхальный маникюр (фото: instagram.com/overglowedit)

Френч с диагональю

Если классический френч кажется слишком предсказуемым - попробуйте французский маникюр с ярким кончиком, например, желтым, и диагональным акцентом. Он выглядит стильно и изящно.



Желтый маникюр подойдет для весны и Пасхи (фото: instagram.com/overglowedit)

Дизайн "перепелиное яйцо"

Еще один смелый вариант на Пасху - маникюр "перепелиное яйцо". Как известно, скорлупа перепелиных яиц отличается оригинальным узором от природы, который можно сымитировать в маникюре. Для этого покрываем ногти одним или несколькими оттенками, а поверх наносим в хаотическом порядке множество маленьких пятнышек.



Маникюр "перепелиное яйцо" (фото: instagram.com/naileditbeauty)

Пасхальная тематика

Если вы любите пасхальную тематику, покройте ногти одним или несколькими яркими оттенками, и нарисуйте на них зайчиков или цыплят. Дополните маникюр на Пасху дизайном перепелиное яйцо.



Маникюр с пасхальной тематикой (фото: instagram.com/notorioushandjobz)

Нюдовый маникюр с ромашками

Ромашки на ногтях - идеальный вариант как для повседневного маникюра, так и праздничного на Пасху 2025. Как вариант - это сочетание прозрачного или светло-бежевого фона с ромашками, что придает эффект легкости и воздушности.



Маникюр с ромашками на Пасху (фото: instagram.com/naileditbeauty)

Волнистый маникюр

Волнистый маникюр - это нейл-тренд, набирающий бешеную популярность в 2025 году. Его главная фишка - плавные, мягкие линии в виде волн, которые могут быть как нежными и лаконичными, так и яркими, с неоновыми вкраплениями или металлическим блеском.



Волнистый маникюр на Пасху 2025 (фото: instagram.com/disseynails)

Необычный дизайн

Если вы хотите сделать маникюр на Пасху, который точно привлечет внимание и поднимет настроение, маникюр с яичными мотивами станет идеальным выбором. Выберите пастельные цвета для основания, а на каждом ногте нарисуйте маленькие яички в разных вариациях - с рисунками, полосками или точками.



Интересный дизайн на Пасху 2025 (фото: instagram.com/naileditbeauty)