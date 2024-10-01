Какой маникюр привлечет удачу и деньги в октябре. Это точно не красный и молочный

Какой цвет принесет благополучие в октябре 2024 года

"В каждом месяце есть так называемый цвет удачи. Цвет октября - черный. Его нужно использовать в ногтях, аксессуарах, деталях, одежде и максимально размещать его рядом с собой, - отметила блогерша.

Также она назвала три цвета, которые, наоборот, будут способствовать неудачам.

Это такие оттенки белого, например, молочный, и красный.

Какие дизайны с черным маникюром сделать в октябре-2024

Черный французский маникюр

Классический френч - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей. Он выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. А осенью 2024 года можно поэкспериментировать с черным кончиком. Такой дизайн будет красиво смотреться на ногтях любой длины и формы.

Черный френч (фото: instagram.com/ewelina_dudek_instruktor)

Ногти омбре

В тренде также маникюр омбре или, как его еще называют, градиент. Для такого покрытия характерным является плавный переход одного тона в другой: обычно темный переходит в светлый или наоборот, а границы между ними размывают. Дополнить такой дизайн можно золотистыми наклейками в виде сердец.

Черный маникюр омбре (фото: instagram.com/hellobeautifulnailbar)

Леопардовый маникюр

Также в тренде животные принты, особенно леопардовый. Леопардовый маникюр - это один из наиболее популярных и узнаваемых дизайнов, который может быть выполнен в различных цветовых вариациях. Его можно сделать с помощью стемпинга или же нарисовать от руки.

Леопардовый маникюр (фото: instagram.com/charlotte_hona)

Маникюр с хромированными деталями

В тренде также маникюр хром, а также с различными объемными деталями: бусинами, жемчугом и стразами. Покрываем ногти черным гель-лаком, а сверху прикрепляем элементы дизайна.

Маникюр на октябрь (фото: instagram.com/inclusivenailz)

Маникюр с блестками и стемпингом

Если вы хотите соединить несколько дизайнов в одном маникюре, покройте основную часть ногтей черным лаком с шиммерными блестками, а один или два ногтя - другим оттенком. На этих ногтях сделайте необычные узоры при помощи стемпинга.

Вариант со стемпингом (фото: instagram.com/ivannails)