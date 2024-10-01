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Какой маникюр привлечет удачу и деньги в октябре. Это точно не красный и молочный

Какой маникюр сделать в октябре-2024 (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Каждая современная девушка неоднократно задавалась вопросом, какой дизайн ногтей выбрать, чтобы выглядеть изысканно и модно. Сегодня в тренде как однотонное покрытие, например, красное, так и смелые нейл-арты, например, с леопардовым принтом. Более того, определенные оттенки маникюра могут привлечь удачу.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, каким цветом гель-лака необходимо покрывать ногти в октябре, чтобы не только быть в тренде, но и увеличить свои денежные потоки.

Какой цвет принесет благополучие в октябре 2024 года

"В каждом месяце есть так называемый цвет удачи. Цвет октября - черный. Его нужно использовать в ногтях, аксессуарах, деталях, одежде и максимально размещать его рядом с собой, - отметила блогерша.

Также она назвала три цвета, которые, наоборот, будут способствовать неудачам.

Это такие оттенки белого, например, молочный, и красный.

Какие дизайны с черным маникюром сделать в октябре-2024

Черный французский маникюр

Классический френч - один из самых распространенных и популярных видов дизайна ногтей. Он выглядит следующим образом: ногтевую пластину покрывают неярким бежевым или пастельно-розовым тоном лака, а на кончик ногтя по форме полумесяца наносят белый цвет. А осенью 2024 года можно поэкспериментировать с черным кончиком. Такой дизайн будет красиво смотреться на ногтях любой длины и формы.

Черный френч (фото: instagram.com/ewelina_dudek_instruktor)

Ногти омбре

В тренде также маникюр омбре или, как его еще называют, градиент. Для такого покрытия характерным является плавный переход одного тона в другой: обычно темный переходит в светлый или наоборот, а границы между ними размывают. Дополнить такой дизайн можно золотистыми наклейками в виде сердец.

Черный маникюр омбре (фото: instagram.com/hellobeautifulnailbar)

Леопардовый маникюр

Также в тренде животные принты, особенно леопардовый. Леопардовый маникюр - это один из наиболее популярных и узнаваемых дизайнов, который может быть выполнен в различных цветовых вариациях. Его можно сделать с помощью стемпинга или же нарисовать от руки.

Леопардовый маникюр (фото: instagram.com/charlotte_hona)

Маникюр с хромированными деталями

В тренде также маникюр хром, а также с различными объемными деталями: бусинами, жемчугом и стразами. Покрываем ногти черным гель-лаком, а сверху прикрепляем элементы дизайна.

Маникюр на октябрь (фото: instagram.com/inclusivenailz)

Маникюр с блестками и стемпингом

Если вы хотите соединить несколько дизайнов в одном маникюре, покройте основную часть ногтей черным лаком с шиммерными блестками, а один или два ногтя - другим оттенком. На этих ногтях сделайте необычные узоры при помощи стемпинга.

Вариант со стемпингом (фото: instagram.com/ivannails)

Ранее мы рассказали, как выглядит трендовый маникюр с аурой.

Также читайте, почему белый маникюр не выходит из трендов.

Для написания материала были использованы такие источники: блог Astro Muse Mar, страницы мастеров нейл-арта в Instagram Charlotte_HONA, KAISEY - EAST LONDON NAIL TECH & EDUCATOR, Nola nail tech, Adelina Walker, Ewelina Dudek instruktor.

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