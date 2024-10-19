Какая летающая птица самая высокая в мире: посмотрите на эту невероятную красоту

Какая птица самая высокая в мире

Когда речь идет о высотных птицах, вы наверняка вспоминаете о страусе или, возможно, о величественном пингвине по имени Песто.

Однако многие из самых больших птиц на нашей планете не способны летать. Итак, кто же самая высокая птица, которая поднимается в небеса? Этот титул принадлежит журавлю с алой головой и громким трубящим криком.

В семействе журавлей Gruidae насчитывается 15 видов. Эти птицы не только поражают способностью преодолевать огромные расстояния во время миграции, но являются настоящими великанами в мире птиц. Самой высокой летающей птицей признана журавля Sarus (Grus antigone), высота которой может достигать 1,8 метра, а размах крыльев – примерно 2,5 метра.

Журавли Sarus живут на Индийском субконтиненте, Юго-Восточной Азии и северной Австралии. Они гнездятся в низких заболоченных угодьях и затопленных рисовых полях.

Эти птицы питаются насекомыми, рыбой, растениями и семенами, а их вес варьирует от 5 до 12 килограммов, причем самцы, как правило, больше самок.

Несмотря на свои значительные размеры, журавли Sarus могут развивать поразительную скорость на земле - по сообщениям, они способны летать со скоростью до 72 километров в час.

Журавль Sarus (Мукунд Кумар / Shutterstock.com)

Многие виды журавлей поражают своим оригинальным поведением во время ухаживания, и журавли Sarus не являются исключением. Чтобы привлечь внимание потенциальных партнеров и возможно установить свои права на территории, журавли Sarus исполняют сложные танцы и издают громкие звуки. Их голосовые аппараты настолько мощны, что их крики можно услышать в нескольких милях.

Помимо своих поразительных размеров и громких брачных криков, журавли Sarus также строят довольно внушительные гнезда. Эти гнезда могут иметь диаметр до 1,83 метра и используются для инкубации одного или двух яиц в год. При этом и самцы, и самки принимают участие в высиживании и воспитании своих птенцов.

Несмотря на относительно малое количество наземных хищников, журавль Sarus классифицируется как уязвимый вид в Красном списке Международного союза охраны природы (МСОП).

Основные угрозы для этой птицы возникают из-за потери природной среды обитания вследствие сельскохозяйственной деятельности и освоения земель, отравления пестицидами, а также охоты и сбора яиц.

Журавли очень ответственно относятся к воспитанию птенцов (фото: Мукунд Кумар/Shutterstock.com)

Представитель Фонда охраны природы и глобальный сопредседатель Группы специалистов по аистам, пояснил, что семьи журавлей Sarus часто возвращаются, чтобы осмотреть мертвые трупы, что создает дополнительные риски, связанные с поражением электрическим током через провода, расположенные вблизи дорог. По его словам, журавли Sarus умеют обучать своих птенцов избегать этих опасных электрических проводов.

"Они подают специфический звук, приближаясь к проводам во время полета. Это сигнализирует младшим птицам, что им нужно подниматься или опускаться во избежание проводов", - отметил эколог.

Другие виды птиц, получивших отличия

В то время как журавль Sarus получил титул самой высокой летающей птицы, а страус, с высотой 2,8 метра, стал самой большой живой птицей, существует еще несколько видов, которые доминируют в своих категориях.

Самой тяжелой летающей птицей является дрова кори (Ardeotis kori), вес которой колеблется от 11 до 19 килограммов. Этот вид распространён в южной и восточной Африке.

Странствующий альбатрос, с размахом крыльев от 2,5 до 3,5 метра, имеет самый большой размах крыльев среди всех птиц. Несмотря на свои впечатляющие размеры, эти птицы способны преодолевать большие расстояния, мигрируя до 120 000 км каждый год.

И, наконец, самой маленькой птицей в мире является колибри (Mellisuga helenae), которая имеет длину всего 5,5 сантиметров. Эта крошечная птица весит всего 1,95 г и поражает своей способностью махать крыльями 80 раз в секунду, создавая гудение, которое придало ему волшебное название.