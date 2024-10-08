Действительно ли существовал джекалоп? Невероятная история возникновения рогатого зайца

С начала 19 века слухи о джекалопе - зайце с рогами оленя или козы - распространялись по западу Америки, доходя до других стран. Но действительно ли джекалоп существовал - у исследователей есть предположения.

Кто такой джекалоп

Описать джекалопа достаточно просто: это самый обыкновенный криль или заяц, но он имеет одну особенность. А именно рога оленя, украшающие его голову.

Однако, как считают жители Вайоминга, джекалоп - гораздо больше, чем просто необычное животное. Это умные существа, которые могут имитировать людей и часто пугают туристов, распевая свои песни у костра вместе с отдыхающими.

К тому же рогатый криль обладает бессчетными волшебными качествами. Например, по слухам, его молоко может исцелять - а также заменяет афродизиак.

Поражают и физические способности кроля - по преданию зверь может весить от 4,5 до 27 килограммов, а при попытке поймать его, будет бить ногами, царапать когтями и может даже растерзать противника.

Неудивительно, что джекалопа тяжело поймать. Но не только потому, что это "родственник" зайца - рогатый заяц может бежать со скоростью почти 100 км в час, поднимая кучи пыли, чтобы быть незаметными. Это действительно неуловимое животное - даже если джекалоп окажется в углу, он все равно найдет путь к бегству.

Джекалоп в ресторане Канзаса (фото: Википедия)

Однако образцы таксидермии в барах Америки указывают на то, что некоторым людям, похоже, удается подстрелить джекалопа. Кажется, это невозможно, однако есть хитрость - эти умные создания имеют слабость к виски.

Городские легенды утверждают, что после того, как рогатые кролики выпьют, они становятся медленнее и их легче поймать.

Существовал ли джекалоп на самом деле

Те, кто верят в существование неуловимых рогатых зайцев, могут указывать на ряд наблюдений как доказательство того, что эти существа на самом деле существуют. Существуют труды, посвященные этим странным кролям, например "Полевой путеводитель североамериканским джекалопом" Энди Роббинсом.

Джекалопы также появляются в манускриптах 13 века и на картинах 16 века - не только американских, но и европейских. Хотя нет ни одного снятого доказательства существования джекалопа, их якобы заметили в Вайоминге еще в 1829 году.

Картина Йориса Хофнагеля с изображением "рогатого зайца" (фото: Википедия)

Однако рогатые зайцы, возможно, действительно были кроликами с вирусом папилломы Шопе. Это болезнь, которая влечет за собой появление роговидных шишек на голове инфицированных кроликов.

Такие отростки могут приводить к образованию метастазов или разрастаться настолько, что мешают кролю питаться, вызывая постоянный голод. Поэтому неудивительно, что "рогатый" заяц мог быть агрессивным.

Вирус был обнаружен Ричардом Э. Шопом в 1933 году - и это стало прорывом в изучении природы онковирусов. Кстати, сначала вирус обнаружили у кроликов в западных штатах Америки, однако болезнь может поражать и зайцев-русаков, чернохвостых, европейских и даже домашних кроликов.

А легенда о джекалопах почти наверняка начинается с мужчины из Вайоминга, по имени Дуглас Херрик. В 1934 году Дуглас и его брат Ральф вернулись с охоты и бросили убитого ими кролика на пол.

По стечению обстоятельств он скользнул по комнате и идеально выровнялся с парой рогов. У Дугласа возникла идея установить чучело кролика с украшением - и так родился первый вайомингский джекалоп. Братья начали заниматься таксидермией рогатых зайцев и продали свой первый экземпляр гостиницы "LaBonte" в штате Вайоминг.

С этого момента миф распространился по всей стране. Хотя Вайоминг - не единственный штат, где можно встретить таксидермического кролика с рогами, сидящего за барной стойкой или висящей на стене чьего-то дома, он остается столицей джекалапов.

Статуя джекалопа в Вайоминге (фото: All That's Interesting)

Рогатые зайцы, хотя и не существовали как вид, стали важной частью культуры штата Вайоминг. На шоссе вблизи штата даже установлены знаки, предупреждающие автомобилистов "остерегаться джекалапов".

Мотивы рогатого кролика также появляются на городских лавках, пожарных машинах и вывесках мотелей. В городке Дугласи даже установлены несколько фигур джекалапов.

В 1970-х годах город якобы выдал тысячи разрешений на охоту на эти ловкие создания - но только 31 июня (этой даты нет) между 12 и 2 часами ночи. А уже в 1985 году Вайоминг был признан официальной территорией обитания джекалапов.