Какой купальник подчеркнет фигуру и скроет недостатки: советы стилиста

Груша

Характеристики: узкие плечи, маленький бюст, четкая талия, бедра значительно шире верхней части тела.

Трусики: только высокая пройма и широкая боковина. Это удлиняет ноги и держит форму.

Посадка: на талии.

Категорически не нужно: средняя пройма = пережатые бедра = эффект "сосиски".

Топ: рюши, декор, принты - это все должно быть сверху. Низ необходимо подбирать максимально сдержанный, однотонный.

Как выбрать купальник на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Песочные часы

Характеристики: выраженная талия, сбалансированные бедра и плечи.

Трусики: высокая посадка, но пройма может быть более мягкой.

Талия: ее необходимо показывать и максимально подчеркивать с помощью пояса, принтов, линий.

Топ: чашка с фиксацией, желательно с косточками.

Как выбрать купальник на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Перевернутый треугольник

Характеристики: широкие плечи, выраженная верхняя часть тела, узкие бедра, часто длинные ноги.

Топ: минимум цвета и объема. Идеально – на одно плечо или асимметрия.

Трусики: наоборот - рюши, принты, драпировки, мини-шортики.

Посадка: формируем талию.

Как выбрать купальник на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Прямоугольник

Характеристики: примерно одинаковая ширина плеч, талии и бедер, отсутствие четко выраженных изгибов.

Трусики: высокая посадка + высокая пройма - чтобы не быть квадратиком.

Топ: если большая грудь, необходимо, чтобы была поддержка; если маленькая, необходимо добавить объема, можно подобрать модели с рюшами, драпировками, складками.

Как выбрать купальник на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Яблоко

Характеристики: основной объем сосредоточен в центре - на животе и груди, стройные ноги, слабо выраженная талия.

Цельный купальник: с драпировкой или боковыми вставками.

Раздельный:

- топ удлиненный или с запахом;

- трусики высокие с драпировкой.

Принт: средний и плотный - он будет работать как корректор, или темная классика.

Как выбрать купальник на лето 2025 (фото: instagram.com/purpur.stylist)