Какой кетчуп нельзя покупать в украинских магазинах и почему

Почему некоторые кетчупы могут быть вредными?

Некоторые производители добавляют чрезмерное количество сахара в кетчуп, что делает его не только вредным для фигуры, но и может негативно повлиять на здоровье людей с диабетом или инсулинорезистентностью.

Красители, ароматизаторы, консерванты и другие искусственные добавки могут вызвать аллергические реакции и другие проблемы со здоровьем.

Е129 и Е124 - это красители, они обеспечивают яркий красный цвет. Добавляют их в основном тогда, когда томатов в кетчупе не хватает, а надо же придать желеобразной массе натуральный вид.

Эти красители (гранулы или порошок) - синтетические, являются производными от продуктов нефтепереработки. Они не запрещены для использования в пищевой промышленности. Но, как исследовано, у людей, склонных к аллергии, детей они могут провоцировать сыпь на коже, крапивницу, одышку. Медики предостерегают своих пациентов от продуктов с такими добавками.

В состав Е124 также входят соли натрия, которые считают потенциальным канцерогеном. Поэтому этот краситель запрещен в таких странах, как США, Норвегия, Финляндия". Поэтому если видите эти красители в составе кетчупа - лучше его не покупать.

Отметим, что некоторые производители могут использовать некачественные томаты или томатную пасту, что влияет на вкус и питательную ценность кетчупа.

Также производители могут указывать на этикетке ложную информацию о составе продукта, что вводит потребителей в заблуждение.

Как выбрать качественный кетчуп?

Внимательно читайте этикетку

Обращайте внимание на состав продукта. Кетчуп должен содержать минимум ингредиентов, среди которых на первом месте должны быть томаты или томатная паста.

Выбирайте кетчуп с низким содержанием сахара

Отдавайте предпочтение кетчупам с низким содержанием сахара или вовсе без него.

Избегайте кетчупов с большим количеством искусственных добавок

Старайтесь выбирать кетчупы с минимальным количеством искусственных красителей, ароматизаторов и консервантов.

Выбирайте известных производителей

Отдавайте предпочтение кетчупам известных торговых марок, которые дорожат своей репутацией и контролируют качество своей продукции.

Обращайте внимание на цену

Качественный кетчуп никогда не стоит дешево! Слишком низкая цена может свидетельствовать об использовании некачественных ингредиентов. Например, в украинских магазинах цена качественного кетчупа стартует от 50 гривен. Если вам предлагают купить "акционный товар" стоимостью, к примеру, 12 гривен - то это должно очень насторожить.

Какие кетчупы стоит обходить стороной?

К сожалению, мы не можем назвать конкретные торговые марки кетчупов, которые не стоит покупать, поскольку это может быть расценено как антиреклама. Но есть определенные советы, следуя которым вы сможете не "попасться на крючок" и не купить некачественный товар.

Кетчуп имеет слишком яркий цвет

Ярко-красный цвет кетчупа может свидетельствовать об использовании искусственных красителей. Остерегайтесь такого продукта и не покупайте.

Кетчуп имеет неестественный запах

Неприятный или химический запах кетчупа может свидетельствовать об использовании некачественных ингредиентов или нарушении технологии производства. Лучше обходить такой продукт стороной.

Кетчуп имеет слишком густую или жидкую консистенцию

Слишком густая или жидкая консистенция кетчупа может свидетельствовать об использовании загустителей или недостаточном количестве томатов. Обычно, хорошие соусы продаются в стеклянных бутылках, а более дешевые в пластиковых упаковках.

На этикетке кетчупа отсутствует информация о составе

Это красный флажок в выборе любого продукта! Отсутствие информации о составе кетчупа на этикетке является серьезным нарушением и может свидетельствовать о некачественном продукте.