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Ківу під Радою назвали "биком": відео перепалки з протестувальниками

Київ, Середа 04 листопада 2020 23:06
Ківу під Радою назвали "биком": відео перепалки з протестувальниками
Ілля Ківа (фото: РБК-Україна)
Автор: Styler

Ілля Ківа влаштував перепалку під Радою

Ілля Ківа, народний депутат від "Опозиційного блоку - За життя", влаштував перепалку з протестуючими "евробляхерами" під стінами Верховної Ради. Інцидент стався в середу, 4 листопада.

Судячи з усього, демонстранти висловили нардепу невдоволення тим, що він не розмовляє українською мовою. Відео спілкування на підвищених тонах опублікував "Pavlovsky News" на своїй сторінці в Facebook.

У натовпі водіїв автомобілів з іноземною реєстрацією, які вийшли на мітинг, Ківа сказав, що він спілкується тією мовою, якою йому зручно. Після цього він вийшов з натовпу, але нардепа звинуватили в тому, що той штовхнув жінку.

"Бик, пре і все", - сказав, хтось у натовпі протестувальників.

"Ти дурень", - парирував Ківа і пішов під крики: "Ганьба".

«Ти дурень», а «ти бик»: під Верховною Радою виникла перепалка між Іллею Ківою і протестуючими евробляхерами Судячи...

Posted by Pavlovsky News on Wednesday, November 4, 2020

Ілля Ківа посварився з протестувальниками під Верховною Радою (відео: facebook.com/pavlovskynews)

Нагадаємо, вчора, 3 листопада, Ківа посварився з журналісткою Bihus.info біля входу у Верховну Раду. Дівчина підійшла до нардепа і ставила йому питання про те, як він відсвяткував скасування Конституційним судом е-декларування.

На що Ківа сильно обурився і замість відповіді почав розповідати, що думає про власника видання, в якому працює журналістка. Він також використовував нецензурну лексику.

Раніше Ілля Ківа жорстко зганьбився з квартирою в Києві. Він розповів, чому не вказав у декларації квартиру в столиці.

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