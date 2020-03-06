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Ківа поїде в Москву, щоб постояти біля Путіна

STYLERЖиття    06.03.2020 - 18:06
Ківа поїде в Москву, щоб постояти біля Путіна
Ілля Ківа (фото: колаж РБК-Україна)

Одіозний нардеп Ілля Ківа їде в Москву на святкування Дня перемоги в колі Путіна і інших російських окупантів

Ілля Ківа вирішив їхати в Москву, щоб 9 травня - в День перемоги - постояти біля Володимира Путіна. Про це сам скандальний нардеп, який нещодавно вирішив роздати квіти в Раді, але став посміховиськом, сказав в одному з інтерв'ю.

Ківа сказав, що 75-я річниця перемоги у "Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років" - це та дата, яка викликає у нього величезну повагу.

"Наша фракція обов'язково буде святкувати День перемоги і буде присутня у Москві на параді. Ми повинні знаходити точки дотику для врегулювання конфлікту між країнами і всередині нашої країни", - заявив нардеп від ОПЗЖ.

Також один з головних скандалістів в Раді заявив, що нікому не дозволить "переписувати історію".

"Сьогодні нам намагаються нав'язати історію пособників фашизму, втерти і втовкмачити нам в голови історію зрадників. Ні! Українська нація та український народ, українські воїни, які служили в Радянській армії, - внесли неоціненний внесок у перемогу над фашизмом. І для кожної розсудливої людини це пам'ять і це гордість. Мій дід - Герой Радянського Союзу, і незалежно від позиції окремих особистостей, я і моя сім'я шанували, шануємо і будемо шанувати свято Великої Перемоги", - сказав він.

Нагадаємо, що на парад до Путіна також виявили бажання приїхати президент Франції Еммануель Макрон, а також лідери Індії, Куби, Венесуели, Білорусії, Сербії та інших визнаних і невизнаних світовою громадськістю країн.

Також Кремль запросив на святкування 9 травня президента Туреччини Реджепа Ердогана і главу Білого дому Дональда Трампа. Але вони не відповіли представникам Москви.

Раніше ми писали про те, що скандальний Ілля Ківа жорстко зганьбився з 23 лютого.

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