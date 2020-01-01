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Ці прості ритуали допоможуть вам розбагатіти в 2020 році

STYLERЖиття    01.01.2020 - 09:00
Ці прості ритуали допоможуть вам розбагатіти в 2020 році
Прості ритуали для залучення грошей 1 січня 2020 року (колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли українцям, що потрібно робити 1 січня, щоб стати багатим

Що потрібно робити 1 січня, щоб залучити гроші і стати багатим в 2020 році? Цим питанням задаються багато українців в перший день нового року.

Багато хто починає думати про багатство, звичайно ж, ще за святковим новорічним столом, загадуючи найвитонченіші фінансові бажання під бій курантів. Але не завжди ці бажання виконуються. Астрологи пояснюють це тим, що одного бажання стати багатим - мало. Потрібно дотримуватися деяких простих ритуалів, які допоможуть залучити гроші.

Наприклад, для того, щоб у 2020-му в ваших кишенях водилися гроші, потрібно в перший день нового року праву кишеню покласти велику купюру. При цьому вона повинна бути не дуже стара, ціла і не пом'ята. Не виймайте банкноту на протязі всього дня - вона буде виконувати функції такого собі магніту для інших грошей. І чим довше вона буде у вас в кишені, тим вище шанси, що ви залучите велику суму.

До речі, експерти з біоенергетики відзначають, що ця народна прикмета має під собою цілком логічні обґрунтування. З точки зору матеріалістичного розуміння, грошова купюра - це папір зі спеціальними захисними знаками, яка містить в собі дуже сильну енергетику. Закон збереження і тяжіння в даному випадку повинен спрацювати на благо власника купюри.

Крім того, 1 січня можна провести ритуал, який з незапам'ятних часів допомагав нашим пращурам залучати багатство в дім.

Візьміть купюру самого великого номіналу, що є в домі, покладіть її перед собою і промовте: "Чудотворець Ілля, зроби так, щоб став багатим я" (1 січня за церковним календарем вшановують Преподобного Іллю Муромця, чудотворця Печерського - ред.) Заговорену таким чином банкноту ні в якому разі не витрачайте: вона повинна знаходитися у вашому гаманці і притягувати гроші протягом усього 2020 року.

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