Китайский Новый год 2025: как встречать Деревянную Змею, чтобы от вас не убежало счастье

"29 января 2025 года начнется год Деревянной Змеи - мудрой, стратегической и утонченной энергии. Это событие даст старт периоду внутренних трансформаций для каждого человека, наступит время глубоких размышлений и новых возможностей для тех, кто готов к развитию и самосовершенствованию", - рассказала астролог.

Змея, как отметила Лагуз, в китайской астрологии символизирует интеллект, интуицию, красоту и утонченность. Она руководствуется благоразумием, поэтому в 2025 году важно действовать продуманно, не спешить, построить стратегию собственного развития и идти по своему плану.

А дерево символизирует рост, гармонию и развитие. Вместе с мудростью Змеи создает идеальные условия для творчества, обучения и работы над внутренним балансом.

"Успех в 2025 году придет к тем, кто умеет планировать наперед и принимать взвешенные решения. Это время для тщательного анализа ситуаций и избегания импульсивности. Медитации, обучение и саморазвитие принесут не только удовольствие, но и большие достижения для многих людей. Также, Год Змеи подходит для долгосрочных инвестиций и проектов. Главное - тщательно проверять все детали и избегать рисковых сделок", - пояснила Лагуз.

В отношениях Змея учит честности и доверию. Это год для построения крепких связей и разрешения старых конфликтов.

Как правильно начать год Деревянной Змеи

займитесь очищением пространства, избавьтесь от старых вещей и создайте вокруг себя чистую атмосферу

принесите в дом украшения или другие вещи зеленого и коричневого цветов (они символизируют стихию дерева и гармонию)

если хотите привлечь удачу - поставьте свежие цветы или приобретите растения в горшках

приготовьте блюда для празднования - овощи, рыбу, лапшу, фрукты (особенно цитрусовые).

Кроме этого, начать год Деревянной Змеи можно с особых ритуалов. Напишите свои цели и желания на год и спрячьте их в деревянной шкатулке. Или же зажгите свечи для очищения пространства и активизации положительной энергии.