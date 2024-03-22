Китаянка впервые попробовала сало: ее реакция "разорвала" сеть (видео)
Блогерша с ником "Мисс Кола", приехавшая в Украину из Китая, решила впервые попробовать сало и записала свою реакцию на видео. Как оказалось, этот продукт ее удивил, она не ожидала такого вкуса.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым "Мисс Кола" поделилась в Instagram.
"Похоже на мороженое"
"Это я купила в магазине. Выглядит нормально... Я немного боюсь. Точно не отравлюсь?" - сказала китаянка, внимательно разглядывая кусок сала.
Она нарезала его тоненькими ломтиками. Также блогерша отметила, что не стала мыть сало и не знает, нужно ли есть кожуру.
Девушка шутила, что если она отравится, то ей придется снимать следующее видео из больницы. Впрочем, попробовать сало она не передумала.
Блогерша взяла хлеб, чеснок и кусочек сала. Когда она попробовала украинский бутерброд, то описала свои эмоции.
"Оно нежное, тает во рту. И чуть-чуть похоже на мороженое. Но соленое очень, когда я его ем, уже чувствую запах свиньи. Это не очень приятно", - отметила девушка и пожаловалась на то, что у нее "полный рот жира" .
"Необычно для меня. Я очень люблю украинскую кухню. Но, пожалуй, это не мое блюдо. Может, надо было взять копченое?" - добавила она.
Китаянка впервые пробует сало - видео
Реакция сети
Видео девушки "разорвало" сеть. Она собрала немало просмотров, особенно в TikTok, где ее забавную реакцию на сало посмотрели более 5 миллионов раз. В комментариях пользователи пишут:
- "Боже, какая милая девушка. Лайк за знание украинского"
- "Я не люблю сало, не волнуйся, многие украинцы не любят сало"
- "Сало вкусное, когда оно засолено самостоятельно. Из магазина это невкусно"
- "Ваши видео сделали мой день!"
- "Смешно так, мороженое, я не могу".
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