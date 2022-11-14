Китай показал новую космическую ракету для посадки на Луну: фото и видео

Ракета "Чанчжэн-9" длиной 90 метров, а ее взлетная масса составляет 2,1 тыс. тонн. Она способна поднимать 27 тонн нагрузки на окололунную орбиту и 70 тонн - на околоземную орбиту.

Первая пилотируемая миссия с помощью этой ракеты состоится в 2027 году, по предварительным прогнозам.

Также на авиашоу представили модель новой ракеты-носителя с большой грузоподъемностью.

Такая может доставлять на переходную орбиту Земля-Луну до 50 тонн нагрузки, до 35 тонн на переходную орбиту Марса и 150 тонн - на околоземную орбиту.

Эта ракета-носитель еще на стадии разработки, и ее запуск планируется на 2030 год.

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 проходит в городе Чжухай (Фото: twitter.com/ferraru)

Китай представил новые ракеты для исследования Луны (Фото: Beijing Evening News(twitter.com)

Международная авиационно-космическая выставка Airshow China 2022 проходит в городе Чжухай (Фото: China Xinhua News (twitter.com)

За последние годы Китай увеличил темпы космической программы, направленной на изучение Луны. Китайский космический зонд впервые беспилотно высадился на спутник 2013 года.

К концу десятилетия планируют отправить космические ракеты, способные перевозить астронавтов. В ближайшие годы тоже хотят устроить беспилотную миссию на южный полюс Луны.

Из-за такой активности в исследованиях Луны, Америка летом обвинила Китай в "оккупации" спутника. Пекин обвинение отвергает.