У Китаї українець наклав на себе руки через знущання вчителя: нові подробиці

У Китаї хлопчик скоїв суїцид через цькування у школі (фото: колаж РБК-Україна)

Деталі трагедії 13-річного підлітка шокують

В Шанхаї 13-річна дитина з українсько-китайської сім'ї здійснила самогубство за причиною знущань з боку шкільного вчителя. Рідні Івана Лю поділилися новими подробицями, передають Факти.

У Китаї український школяр наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна квартири на 13-му поверсі в Шанхаї. На руці у хлопчика ієрогліфами було написано "Жертва шанхайського освіти".

Іван Лю викинувся з 13-го поверху в Шанхаї (фото: facebook.com/volodymyr.boiko1965)

"Вчитель, який, найімовірніше, і довів Ваню до самогубства, був його класним керівником. Він викладав китайську мову, а це один із основних предметів. У Китаї зовсім інша система освіти, тут головні дисципліни - це китайський, математика та англійська. Одним словом, Ваня постійно перетинався з цим вчителем. Проблеми тривали близько двох років. Іван розповідав, що цей вчитель міг не тільки образити його, але й побити. Міг вибити з-під нього стілець, бити палицею по руках, смикати за вуха, вдарити головою об парту, штовхати ногами Ванін рюкзак. Він регулярно застосовував насильство", - розповідають родичі загиблого.

Також вчитель Чжан Сяо Цюнь не приховував своїх нацистських настроїв. Він не раз розповідав дітям про "велич німецької армії під час Другої світової війни", говорив, що захоплюється Гітлером. А у соцмережі виставляв свої фотографії зі свастикою... На тлі всього цього він регулярно підкреслював, що раз Ваня українець, значить він "інший", і йому в цій школі, як і в країні в цілому, не місце.

Батьки Івана намагалися вплинути на ситуацію, звертаючись до директора школи. Ситуація могла на час стабілізуватися, однак потім все починалося заново.

Відзначається, що він так себе вів не тільки по відношенню до Вані. Про трагедію ніхто навіть не здогадувався. Коли він викинувся з вікна, у будинку був його молодший брат, який робив уроки. Батько якраз вийшов винести сміття, а сестра поверталася з відрядження.

Також з'ясувалося, що для школи це вже не перший випадок і в цьому навчальному закладі діти викидаються з вікон із регулярною періодичністю. Незважаючи на всі ці факти, поліція Шанхая не поспішає розслідувати справу про доведення до самогубства Івана Лю.