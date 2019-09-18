У Китаї хлопчик-українець наклав на себе руки через знущання вчителя

Фото: У Китаї хлопчик скоїв суїцид через цькування у школі (Колаж РБК-Україна)

Підліток постійно скаржився на цькування з боку китайського вчителя

У Шанхаї відбулася справжня трагедія, 13-річна дитина з українсько-китайської сім'ї вчинила самогубство. Хлопчик викинувся з вікна 13-го поверху, адже більше не міг терпіти знущаньз боку шкільного вчителя. Цю моторошну історію опублікував на своїй Facebook-сторінці Володимир Бойко, пославшись на лист матері загиблого підлітка.

6 вересня ввечері 13-річний Іван Лю не витримав знущань шкільного вчителя і вистрибнув з вікна своєї квартири на 13 поверсі. На руці у хлопчика був ієрогліф "жертва шанхайської освіти". Мати підлітка стверджує, що ці та інші факти доведення до самогубства поліцейські відмовилися відображати в своєму протоколі. Але батько дитини змусив їх зафіксувати дані.

Фото: Івану Лю було всього 13 років (facebook.com/volodymyr.boiko1965)

Педагог середньої школи району Пудун міста Шанхай вчитель Чжан постійно знущався над Іваном Лю, від нього страждали також інші учні. Відзначається, що рік тому дівчинка з паралельного класу вистрибнула з шкільного вікна через постійні приниження. Педагог Чжан міг вибити стілець з-під учня Івана Лю неодноразово бив підлітка, штовхав його, а в квітні 2019 року навіть душив хлопчика. Батьки зафіксували факт нанесення дитині тілесних ушкоджень, залучили до конфлікту директора школи. На зустрічі він пообіцяв, що забезпечить безпеку хлопчика, перевівши його в інший клас, і сам особисто гарантує, що з Іваном Лю нічого не трапиться. Але цього не сталося.

Фото: Іван Лю викинувся з 13-го поверху в Шанхаї (facebook.com/volodymyr.boiko1965)

Поліція Шанхаю відмовляється порушувати справу, свідоцтво про смерть батьків можуть видати тільки за умови, що вони відмовляються від претензій до представників системи освіти.

Китайські родичі хлопчика безуспішно намагаються ініціювати розслідування.

Володимир Бойко закликав Міністерство закордонних справ України звернути увагу на інцидент, адже китайська влади відмовляє у справедливому розслідуванні інциденту.

Фото: Іван Лю більше не міг терпіти цькування вчителя (facebook.com/volodymyr.boiko1965)