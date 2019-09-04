Третина підлітків в Україні стали жертвами буллінга в мережі

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В Україні 29% опитаних підлітків були жертвами онлайн-буллінга

Третина підлітків в Україні зізнаються, що стали жертвами цькування в інтернеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомляється, що третина підлітків в Україні стали жертвами буллінга і велика частина з них через це пропускала заняття.

"В Україні 29% опитаних підлітків були жертвами онлайн-булінгу, а 16% були змушені пропускати через це шкільні заняття", - йдеться у звіті за результатами опитування Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Відзначимо, що майже 59% опитаних зізналися, що вони знають про наявність онлайн-груп школярів, де діти обмінюються інформацією про своїх однолітків з метою цькування.

В опитуванні взяли участь понад 170 тисяч молодих людей у віці від 13 до 24 років з 30 країн, зокрема України. При цьому третина молодих людей у 30 країнах світу заявили, що стають жертвами онлайн-буллінга, а кожен п'ятий молодий чоловік змушений був пропускати заняття в школі з-за кібербулінгу і насильства.

Нагадаємо, 19 січня в Україні набув чинності закон №2657-VIII про протидію буллингу. Згідно з текстом закону, буллингом вважатимуться дії учасників освітнього процесу, які полягають в психологічному, фізичному, економічному, сексуальне насильство, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, які вчиняються стосовно малолітньої або неповнолітньої особи або такою особою щодо інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була завдана шкода психічному або фізичному здоров'ю потерпілого

Раніше в матеріалі РБК-Україна "Буллінг в законі: як депутати пропонують боротися з дитячою агресією" зазначалося, що останнім часом зросла кількість скарг дітей на буллінг з боку вчителів.