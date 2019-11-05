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Киркоров ударил Зеленского: видео набирает популярность в сети

STYLERЖизнь    05.11.2019 - 18:39
Киркоров ударил Зеленского: видео набирает популярность в сети
Зеленский получил подзатыльник от Киркорова (Коллаж РБК-Украина)

В сети вспомнили, как Зеленский на глазах у Заворотнюк получил "леща" от Киркорова

Владимир Зеленский, президент Украины, получил подзатыльник от российского певца Филиппа Киркорова на глазах у актрисы Анастасии Заворотнюк. Это произошло на съемках клипа на песню "Просто подари" в 2009 году. Старое видео внезапно стало снова популярным в интернете.

По сюжету видеоклипа Владимир Зеленский принимает участие в съемках фильма, в котором он опаздывает на свидание, потом он все-таки встречается с девушкой, но потом в ситуацию вмешивается Филипп Киркоров, который начинает заигрывать с партнершей Зеленского. Он начинает учить его, как правильно сыграть сценку, а когда у Зеленского выходить удачный кадр, Киркоров дает Зеленскому подзатыльник.

Часть клипа состоит из кадров фильма "Служебный роман", в котором сыграли Владимир Зеленский и Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров - "Просто подари"

Сам видеоролик появился в 2009 году, но в последнее время он стал особенно популярен, так как в нем снялся Владимир Зеленский, который стал президентом Украины весной 2019 года.

Пользователи также стали активно комментировать клип и отметили, что теперь он заиграл новыми красками, так как российский певец дал подзатыльник президенту Украины.

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