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З початку серпня в Україні потонули 20 осіб

Україна, Субота 08 серпня 2020 10:57
З початку серпня в Україні потонули 20 осіб
Фото: людина тоне (flickr)
Автор: Максим Зайченко

У липні на воді загинули понад 200 людей

В Україні з початку серпня потонули 20 осіб. Минулого місяця загинули на воді понад 200 осіб, а з початку року - понад 800.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"За оперативними даними, на водних об'єктах України тільки з початку місяця загинуло вже понад 20 осіб", - йдеться в повідомленні.

У відомстві зазначають, що в літній період традиційно значно зростає кількість жертв на водоймах.

Рятувальники звертають увагу, що безпечними є лише перевірені пляжі та водойми, в яких обстежено дно і є рятувальний пост.

"У більшості випадків люди гинуть на воді з-за власної необережності, тому, вирушаючи у водойми, будьте вкрай уважні та відповідальні!" - попереджають рятувальники.

Нагадаємо, з початку року в Україні потонули майже 800 осіб, серед яких 80 дітей.

Крім цього, у травні, до початку купального сезону, потонули 47 осіб.

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