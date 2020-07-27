Кирилівка пішла під воду: курорт став продовженням Азовського моря (відео)

На популярному українському курорті Кирилівка, який знаходиться в Запорізькій області, 26 липня пройшла найсильніша злива. Вона настільки затопила вулиці селища, що місце відпочинку стало практично продовженням Азовського моря.

Як повідомляє "РІА Мелітополь", зливові стоки в Кирилівці не впоралися з такою кількістю різко випавших опадів. Азовський проспект в центрі селища повністю затопило.

За словами очевидців, за лічені хвилини вулиці Кирилівки перетворилися на річки, а пересуватися по них подекуди довелося майже по коліно у воді.

Вода настільки стрімко затопила вулиці, що продавці не встигли заховати свій товар. Водії автомобілів також опинилися у водяній пастці й змушені були "плисти" по дорогах, кажуть очевидці.

Злива затопила Кирилівку

До речі, море в цей момент вирувало, на воді був шторм.

Шторм в Кирилівці

Як ми раніше писали, в Кирилівці попередили про грабежі на базах відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що на пляжах Кирилівки з'явилася нова проблема. Попри штормове море на березі безліч людей, які купаються у високих хвилях і засмагають на березі.

Також ми писали, що українець поскаржився на відпочинок в Кирилівці через медуз і морських бліх.