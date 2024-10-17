"Киноколо": топ-6 лучших украинских фильмов, которые нужно посмотреть

"Ля Палісіада" (2023)

Эта картина снята в жанре постсоветского нуара. Фильм рассказывает о расследовании убийства милиционера, которое разворачивается за считанные месяцы до отмены смертной казни

Работа над проектом продолжалась в течение 5 лет. Производство фильма было поддержано Государственным агентством Украины по вопросам кино. Для создания атмосферы 1990-х годов авторы объединили съемку на магнитную ленту с современными цифровыми технологиями.

"Памфір" (2022)

Фильм был снят до начала вторжения РФ и "стал одним из важнейших художественных высказываний о нынешней Украине - о несокрушимом духе и силе к жизни".

Леонид - гастарбайтер и в прошлом контрабандист по прозвищу Памфир, проживающий в маленькой деревне на границе с Румынией. Он возвращается с заработков в Украину в канун праздника Маланки. У него есть жена, сын и желание и дальше честно зарабатывать деньги. Но случай с сыном заставляет его вернуться в криминальное прошлое. Коррупция, борьба за власть, конкуренция среди контрабандистов - это очень важный фон, на фоне которого разворачивается эта история.

"Стоп-Земля" (2021)

Лента посвящена подросткам и показывает, как молодое поколение одолевает различные эмоциональные потрясения, связанные со вступлением во взрослую жизнь.

Шестнадцатилетняя Маша учится в 11-м классе обычной киевской школы. Девушка немного застенчива, но друзья Сеня и Яна помогают героини справиться с робостью. Она переживает через надвигающиеся выпускные экзамены, но еще больше - через романтические чувства к однокласснику Саше. Теперь школьнице придется выйти из зоны комфорта и выяснить, взаимна ли эта любовь.

"Атлантида" (2020)

Лучший фильм конкурсной программы 76-го Венецианского кинофестиваля "Горизонты" рассказывает о Донбассе 2025 года. Война завершилась и регион после стольких лет боевых действий становится непригодным для жизни. Теперь украинцам нужно научиться, как быть дальше после всех потерь, смертей среди разрухи. Это приходится делать и герою "Атлантиды" - солдату с посттравматическим расстройством, который возвращается в родной город на Донбассе.

Отметим, все роли в ленте Валентина Васяновича исполняют непрофессиональные актеры, среди которых ветераны АТО, солдаты ВСУ и волонтеры.

"Додому" (2019)

Драма, получившая многочисленные награды на фестивалях. В частности, среди них главные призы Одесского международного кинофестиваля (OIFF), Международного кинофестиваля в Бухаресте (BIFF) и Национальной премии кинокритиков "Киноколо".

События фильма происходят в современной Украине. У крымского татарина Мустафы умирает сын. Он приезжает в столицу, чтобы забрать тело Назима и похоронить его в Крыму по мусульманским традициям.

"Донбас" (2018)

Трагикомедия "Донбас" основана на документальных материалах и реальных историях, которые произошли на востоке Украины. Мировая премьера фильма состоялась весной 2018 года в рамках Каннского фестиваля.

Это цепочка из 13 перетекающих из одного в другой эпизодов, воссоздающих в игровом кино истории, которые произошли на Востоке Украины в 2014-2015 годах.