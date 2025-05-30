Конец привычным цифрам? Apple может пересмотреть нумерацию iPhone из-за iOS 26

Нумерация iPhone может измениться

Такое изменение может повлечь за собой и новую схему наименования для самих iPhone. К примеру, выпуск iPhone 26 с iOS 26 будет выглядеть логичнее, чем iPhone 17 с операционной системой iOS 26. Такой подход поможет пользователям легче ориентироваться, в каком году вышло то или иное устройство - сейчас, например, мало кто может сразу соотнести iPhone 14 с 2022 годом.

Впрочем, возможна и другая мотивация. В 2027 году iPhone отметит 20-летний юбилей, и вряд ли Apple захочет, чтобы "юбилейный" смартфон назывался iPhone 19. Аналогичная ситуация была в 2017 году: компания пропустила номер 9 и сразу представила iPhone X. Поэтому не исключено, что на 2027 год запланирован особый ребрендинг линейки.

Какие схемы может выбрать Apple - и чем это обернется для пользователей

Пока что Apple применяет годовую маркировку в описаниях своих компьютеров, хотя в названии устройства это напрямую не указывается. Например, на сайте компании можно увидеть MacBook Air (M4, 2025), тогда как на витрине - просто MacBook Air. Подобный подход теоретически может быть реализован и для iPhone.

Однако с переходом на "будущую" нумерацию в iOS возникает несоответствие: iOS 26 будет выпущена в сентябре 2025 года, а не в 2026 году. При этом Mac традиционно маркируются по фактическому году выпуска. В случае с iPhone внедрение такой схемы также выглядит маловероятным: смартфон 2025 года на iOS 26 может вызвать маркетинговые трудности.

Некоторые предполагают, что Apple может применить iPad-подход, при котором устройства называются по поколению (например, iPad 6-го поколения). Но и эта система, как показывают недавние модели, все чаще уступает чиповой: например, iPad Air с чипами M2 или M3.

Для iPhone такой формат сложнее реализуем, ведь сразу несколько моделей могут работать на одном чипе. Это создает путаницу: iPhone Pro (A19), iPhone Air (A19) и так далее - что для маркетинга явно невыгодно.

Когда Apple раскроет свои планы

Окончательное решение Apple по поводу схемы именования станет яснее уже 9 июня - в рамках ежегодной конференции разработчиков WWDC 2025. Ожидается, что именно тогда компания официально объявит о переходе от iOS 18 к iOS 26, и, возможно, намекнет, ждет ли такая же судьба и флагманские iPhone.