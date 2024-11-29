Конец 2024 года обсыплет сюрпризами эти знаки Зодиака. Кто запрыгнет в последний вагон

Близнецы

В ближайшие недели вас ждут судьбоносные события. К концу года вы ощутите тот самый ветер перемен, о котором так долго мечтали. Вас ждут невероятные сюрпризы и встречи, счастливые новости и чудеса - заканчивайте декабрь и начинайте 2025 год на позитивной ноте.

Дева

Гороскоп до конца года сулит вам радостные события. Вы сможете забыть обо всем плохом и оставить только приятные впечатления об этом уходящем году. Запрыгивайте в последний вагон, у вас еще есть все шансы изменить жизнь и начать дышать полной грудью.

Рыбы

В декабре вам фантастически повезет. Этот год мог показаться вам непростым и сложным, однако испытания и проблемы не будут вечными. Уже очень скоро вы поймете, что негатив испарится из вашей жизни, теперь все будет по-другому. Настраивайтесь на перемены, они станут самым приятным сюрпризом в вашей жизни.

Овен

Гороскоп до конца года сулит вам очень радостную новость. В декабре вам не придется грустить и тонуть в пучине негатива. Ваша жизнь наполнится чудесами и веселыми приключениями, а потому отпустите обиды и злость, не думайте о том, что было в прошлом.