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Каковы признаки нездоровых и здоровых границ личности: оцените свои

Признаки здоровых и нездоровых границ личности (фото: Freepik)
Автор: Юлия Любченко

Не каждый из нас умеет правильно разграничить себя и внешний мир, но есть признаки, свидетельствующие о психологической зрелости.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на портал "Психология онлайн" в Instagram.

Признаки здоровых границ

  • доверять, но проверять
  • раскрывать себя каждый раз понемногу, останавливаясь, чтобы увидеть, как другие реагируют на ваше откровение
  • устанавливать близкие отношения постепенно
  • прежде чем поддаваться импульсу, подумать о последствиях
  • проявлять сексуальность тогда, когда хочется быть сексуальным, концентрируясь на своих ощущениях, а не наблюдая за реакцией партнера
  • устанавливать и ценить собственные ценности, независимо от того, что думают другие
  • замечать, когда другой человек обнаруживает неподходящие границы
  • замечать, когда кто-то нарушает ваши границы
  • говорить "нет" еде, подаркам, прикосновениям, сексу, которых вы не хотите
  • спрашивать разрешение прежде чем прикасаться к кому-нибудь
  • уважать других, не пользуясь преимуществами чужой щедрости
  • уважать себя и давать столько, сколько хочется, а не слишком много, надеясь кому-то понравиться
  • не позволять другим пользоваться вашей щедростью
  • доверять собственным решениям
  • определять собственное мнение
  • знать, кто вы есть и чего хотите
  • понимать, что друзья и партнеры не умеют читать мнения
  • ясно представлять свои желания и потребности, понимая при этом, что вас могут оттолкнуть, но спросить вы можете
  • быть самому себе любящим отцом или мамой
  • говорить с собой мягко, с юмором, с любовью и уважением.

Признаки нездоровых границ

  • рассказывать все и не важно кому
  • общаться на интимном уровне на первой встрече
  • влюбляться в нового знакомого
  • быть чрезмерно увлеченным - поглощенным другим человеком
  • действовать по первому сексуальному импульсу
  • быть сексуальной не для себя, а для своего партнера
  • идти против личных ценностей или прав в угоду другим
  • не замечать, когда кто-то выставляет неподходящие границы
  • не замечать, когда кто-то вторгается в ваши границы
  • принимать пищу, подарки, прикосновение или секс, когда вы не хотите
  • касаться человека, не спрашивая
  • брать столько, сколько вы можете получить ради получения
  • давать столько, сколько вы можете дать, ради того, чтобы давать
  • позволять другим взять от вас столько, сколько они могут
  • позволять другим направлять вашу жизнь
  • позволять другим описывать вашу реальность
  • позволять другим определять (оценивать) вас
  • считать, что другие могут предусмотреть ваши потребности
  • ждать от других, чтобы они выполнили ваши потребности автоматически
  • потерпеть неудачу, чтобы кто-то заботился о вас
  • насилие над собой
  • сексуальное и физическое насилие
  • пищевые и химические злоупотребления.

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