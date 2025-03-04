Какими будут смартфоны в 2030 году: главные технологии будущего

Зарядка по воздуху

Представьте, что у вас разрядился аккумулятор, а зарядного устройства под рукой нет. В ближайшие годы это перестанет быть проблемой, ведь ожидается, что новые умные устройства смогут заряжаться по воздуху. Это будет не просто беспроводная зарядка в привычном виде: для передачи энергии могут использоваться радиоволны, что также окажет меньшее воздействие на окружающую среду.

Ходит множество слухов о том, что Илон Маск может планировать выпуск смартфона, получившего название Tesla Model Pi. Достоверной информации крайне мало, но утечки намекают на флагманское устройство, аккумулятор которого сможет заряжаться от солнечной энергии.

Другие, более предсказуемые слухи утверждают, что телефон будет глубоко интегрирован с автомобилями Tesla, однако пока нет информации о сроках его выхода.

Технология 6G

6G, как следует из названия, станет шестым поколением мобильной связи. Несмотря на то, что 5G еще не внедрен повсеместно, Samsung совместно с Калифорнийским университетом уже тестирует ранние версии 6G-модемов.

Ожидается, что их скорость загрузки будет в 50 раз выше, чем у 5G, который уже способен обеспечивать многогигабитное соединение.

Однако 6G - это серьезный технический вызов. Для его реализации потребуется расширить частотный спектр до 3000 ГГц (3 ТГц), а также построить новые антенны и инфраструктуру.

Не так давно группа китайских исследователей смогла передать 1 ТБ данных за одну секунду на расстояние в 1 км. Это примерно 8000 Мбит/с (8 Гбит/с).

Инженеры Пекинского университета Цинхуа сумели одновременно транслировать более 10 000 видеороликов в высоком качестве. Таким образом, Китай уже лидирует в этой сфере: более 40 процентов всех патентов в области 6G зарегистрированы именно в этой стране.

Что на практике даст нам появление 6G:

Сверхбыстрый интернет

Минимальная задержка

Загрузка фильмов за секунды

Повышенная энергоэффективность

По-настоящему захватывающая дополненная реальность (включая голографические звонки)

Автоматизированный искусственный интеллект с расширенными возможностями.

Ожидается, что первые устройства с поддержкой 6G появятся к 2030 году. Эта технология сможет подключать более сложные устройства, такие как автономные автомобили, летающие транспортные средства и дроны.

Умный искусственный интеллект

В ближайшие 10 лет искусственный интеллект станет еще мощнее и будет играть важнейшую роль в нашей жизни. Уже сейчас ИИ является ключевой функцией современных смартфонов, помогая в голосовых ассистентах, фотографии, дополненной реальности и мгновенном переводе. Однако будущие устройства станут еще умнее.

Искусственный интеллект нового поколения сможет принимать более сложные и "человеческие" решения. Он может стать центром экосистемы умных устройств - от развлечений и подключенных автомобилей до умного дома. ИИ сможет бронировать для вас рестораны, рекомендовать новые впечатления, читать детям сказки на ночь, управлять вашим расписанием и организовывать покупки.

В недалеком будущем искусственный интеллект даже сможет понимать человеческие эмоции. Ваше устройство будет выполнять роль психолога: подбадривать вас, если вы расстроены, или давать советы, когда вы чувствуете себя перегруженным. Оно может даже стать вашим другом и доверенным лицом.

Голографические дисплеи

Голограммы давно стали частью научно-фантастических фильмов, таких как "Звездные войны", "Бегущий по лезвию 2049", "Я, робот" и "Железный человек".

К 2030 году смартфоны могут получить голографические дисплеи, способные отображать 3D-изображения и видео, парящие над устройством. Эти проекции можно будет рассматривать под разными углами без необходимости носить 3D-очки.

Смартфоны без портов и кнопок

Еще одна тенденция будущего - создание мобильных устройств без разъемов и кнопок, только с экраном. Уже сегодня многие смартфоны отказались от разъема для наушников 3,5 мм, предлагая использовать Bluetooth.

Ожидается, что USB-порт также полностью исчезнет. Компании Vivo и Meizu уже разработали первые концепты таких устройств, включая Vivo Apex 2019. Некоторые производители ноутбуков тоже исследуют возможность создания моделей без портов.

Экологически устойчивое развитие

Устойчивое развитие - это глобальный тренд будущего. Европейский Союз, США и Китай уже установили конкретные сроки для снижения выбросов. Более того, в ЕС эти цели закреплены на законодательном уровне, а не просто заявлены как намерения.

Именно поэтому производители мобильных устройств все чаще разрабатывают продукты из переработанных материалов, оснащают гаджеты долговечными и энергоэффективными аккумуляторами, которые требуют реже заряжать устройства, а также экспериментируют с самовосстанавливающимися материалами.

Учитывая все эти тенденции, в следующем десятилетии смартфоны станут еще более эффективными, умными и экономящими время.

Улучшенная безопасность

Технологический прогресс привел не только к удобству, но и к новым киберугрозам. Поэтому смартфоны будущего будут все чаще использовать биометрическую аутентификацию для защиты данных, особенно в таких приложениях, как банковские сервисы.

В этом контексте ключевыми технологиями безопасности могут стать распознавание сетчатки глаза и голоса, которые обеспечат еще более надежную защиту пользовательских данных.

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