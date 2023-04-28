Каким должно быть украинское кино, чтобы побеждать: мнения деятелей кино и культуры

Представители украинской киноиндустрии, мировые продюсеры и режиссеры, уже имеющие ряд громких наград, обсудили, как рассказывать миру о войне, для чего Украине нужны кинопремии, и какие критерии являются ключевыми для признания украинского кино в мире.

Наталья Емченко, член наблюдательного совета Фонда Ахметова, модератор дискуссии:

"Мы - Музей. Мы очень хорошо умеем собирать и хранить истории людей. Но сейчас встали перед вопросом, как их распространять. Кино - самый мощный способ для продвижения Украины в мире. Но и один из самых сложных. Критерии развития и успеха должны быть обозначены в самой индустрии - и именно об этом была эта встреча и этот разговор. Без объединения и сотрудничества самой индустрии и всех вокруг нее побеждать будет очень и очень тяжело. А без побед в кино наша правда останется неизвестной в мире".

Сергей Созановский, основатель FILM.UA:

"Есть одно ключевое слово: "свое". Мы защищаем свое. Мы бьемся за свое. По моему мнению, актуальной историей является любая своя истории - если она сделана профессионально, с любовью и с чистым сердцем".

Владимир Бородянский, продюсер, соучредитель Объединение украинских продюсеров:

"Победа украинского кино скрывается в ответе на вопрос "для чего". Мы живем в своем пузыре. А нужно четко определиться, частью какой именно системы является украинское кино. Это может быть система пропаганды. Это может быть система гуманитарного развития - Украины и граждан. Лично мне нравится второй вариант. Он охватывает то, что мы являемся частью мировой киноиндустрии, частью памяти людей и частью способности сопротивляться».

Алексей Суханов, амбассадор музея "Голоса мирных", актер, ведущий:

"У войны есть лицо, судьбы, глаза и слова. И главное - интонация, ведь слова - это ничто без интонации… Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова - это, по сути, ДНК украинской боли. Но мудрость любой страны заключается не в количестве пережитых трагедий, а в способности эти трагедии осознавать.

Напомним, музей "Голоса мирных" - самый масштабный в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. В настоящее время архив музея уже насчитывает более 65 тысяч историй.

Каждая история о войне важна. Чтобы сохранить память ради лучшего будущего, расскажите свою историю на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии (800) 509 001