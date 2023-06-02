Каким должен быть букет на Троицу, чтобы в доме весь год водились деньги

Троицу 2023 украинцы будут отмечать уже в это воскресенье, 4 июня. Одной из главных традиций этого праздника является сбор букета из ароматных трав и освящение его в церкви. Также зелеными ветками и растениями украшают дом, ворота и входные двери

Какие травы должны быть в букете обязательно и что они символизируют - читайте в материале ниже.

Почему букет и травы нужны на Троицу обязательно

Традиция украшать дома, и собирать букеты существует уже несколько столетий. Зеленые растения символизируют победу духа над тленом.

А еще - троицкие освященные травы имеет очень мощную защитную и целебную силу. Они берегут дома от пожаров, не пускают в жилье нечистую силу. Эти травы сушат и используют при болезнях.

Какие травы должны быть в букете на Троицу

На Троицу собирают пижму, чабрец, мяту, аир, мелиссу. Над дверью вешают полынь - она не пускает темные силы.

Стебли аира разбрасывают по полу, тимьяном украшают одежду, а пижму и любисток кладут для защиты от злых сил и сглаза.

Также двери в дом и ворота украшают ветвями деревьев - клена, березы, ивы, липы.

Калина. Символ женской судьбы, олицетворение невесты. Настойкой калины девушки брызгали на дорогу, чтобы приворожить молодого человека. Кусочек древесины держали в карманах, чтобы уберечься от сглаза. При найме на работу девушки брали с собой кусок спиленной ветки калины.

Лук. Лук и чеснок издавна считаются лучшими средствами от дурного глаза и болезней. Половинки луковицы и зубки чеснока раскладывали по разным комнатам, чтобы они впитали в себя весь негатив. Для того чтобы выгнать из дома болезнь, развешивали пучки лука и чеснока, а также делали из них косички.

Мята. Букетики из мяты приносят удачу, притягивают деньги. Мяту также клали в кошелек или тайник с ценными вещами.

Мак. В старину маками высаживали вокруг домов, чтобы отпугнуть нечистую силу. Считалось, что ведьмам придется пересчитать все маковые семечки в коробочках, чтобы попасть в дом.

Укроп. Простая трава, которую мы употребляем в пищу, вешали над дверями в доме, чтобы никто со злыми намерениями не мог войти в дом. Также укроп клали в колыбель для защиты ребенка.

Хмель. Перед венчанием невесту посыпали хмелем, чтобы в ее новой семье всегда был достаток.

Дуб. Это дерево считается донором сил и энергии. Чтобы всегда оставаться в тонусе, в старину носили с собой кусочек коры дуба или желудь.