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Ким Кардашьян показала соблазнительный лук (фото)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян – известная американская модель, умеющая комбинировать вещи и получать интересные и модные образы, крайний образ Ким является простым, но стильным.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль певицы.

Ким Кардашьян показала новый образ

Ким Кардашьян уже одевается совсем по-летнему, поскольку на своих новых фото женщина появилась в топе, что свидетельствует о хорошей погоде.

Ким не часто одевает "сложные" луки, поскольку она из тех женщин, которые украшают одежду собой. И это чистая правда, ведь Кардашьян имеет такую фигуру, на которой красиво смотрится любая одежда.

Так, например, на этот раз женщина надела белый топ-футболку и чёрные кожаные брюки с интересным дизайном снизу. Дополнила свой образ модельер черной сумкой и обувью с острым носком. А вот волосы оставила распущенными и ровными.

Ким Кардашьян в инттересном наряде (фото: instagram.com/kimkardashian)

В этом простом и стильном образе женщина была сфотографирована с разных ракурсов и сторон. со стороны, спереди и сзади. И стоит сказать, что Ким под любым углом выглядит великолепно. Также можно увидеть ее фотографии у собственной и новой машины.

Кардашьян действительно умеет выглядеть роскошно в простых вещах, ведь ее приобретенный шарм и роскошь проявляется совсем не в одежде, а в поведении и манерах, которые в ней присутствуют.

Ким Кардашьян в интересном наряде (фото: instagram.com/kimkardashian)

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Ким КардашьянМодные тренды