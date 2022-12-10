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Килька в томате дома: после такого рецепта вы больше не купите магазинную

Как приготовить кильку в томате (скриншот)
Автор: Светлана Мащенко

Килька в томате – вкусная закуска под картошечку, которую трудно не любить. Однако на нее и цена кусается, и одну баночку семью не накормишь, да и часто, открывая консервы, мы видим разочарование в виде каши в непонятном красном соусе.

Как приготовить идеальные консервы дома, читайте ниже в материале Styler.

Составляющие:

  • салака (килька) свежемороженая – 1 кг
  • морковь (большая) – 1 шт.
  • луковица (большая) – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст. л + вода – 0,5 л (или томатный сок – 0,5 л)
  • мука пшеничная – 1 ст. л. (с горкой)
  • сахар – 1,5 ст. л.
  • соль – 2 ч. л.
  • масло растительное – 2-3 ст. л.
  • уксус (9%) – 2-3 ст. л. (для длительного хранения)
  • перец черный (молотый) – щепотка
  • кориандр – щепотка
  • приправа для рыбы – щепотка
  • лавровый лист – 2 шт.

Пошаговое приготовление

Мелко порежьте лук и натрите морковь. Рыбу почистите от голов, внутренностей, вымойте и просушите.

Хорошо разогрейте сковороду, влейте растительное масло. Пропасируйте овощи и оставьте остыть.

Смешайте томатную пасту и муку, добавьте немного воды или вместо пасты и воды возьмите томатный сок. Перемешайте соус до однородности. Добавьте черный перец, кориандр, сахар, соль, приправу для рыбы.

В сковороду с овощами добавьте рыбу и залейте соусом. Хорошо все перемешайте, утопив в соусе рыбу. Добавьте лавровый лист.

Накройте крышкой или фольгой и отправьте рыбу в разогретую до 200 градусов духовку на 1,5 часа. Дайте немного остыть и проверяйте рыбку на готовность.

Она должна быть мягкой, сочной и при этом держать форму.

Переложите рыбу в стеклянную банку, залейте сверху соусом. Если вы хотите хранить консервы долго, добавьте в конце уксус.

Смотрите также, как кильку в томате когда-то готовила Ольга Сумская:

Раньше мы писали, как засолить самую вкусную красную рыбу по особому рецепту.

Кроме того, читайте, как засолить кильку дома по рецепту одесского кулинара.

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