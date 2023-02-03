Родители не знали: во Львове мальчик проглотил деталь от конструктора и жил с ней

На что жаловался ребенок

Семимесячный мальчик Юра из многодетной семьи, он четвертый ребенок. Вероятно, еще перед Новым годом старшие дети складывали конструктор и не заметили, как малыш случайно проглотил одну из деталей.

"Грудное молоко мальчик ел хорошо, проблемы начались, когда мы давали прикорм. Его начало рвать. Врачи диагностировали воспаление правого легкого", - рассказывает мама Юля.

Медики говорят, что 16 января родители обратились в больницу. Тогда мальчику сделали КТ, которое, в частности, показало расширение пространства пищевода и сужение в одном месте.

Однако на КТ не смогли увидеть, что в пищеводе есть посторонний предмет.

Что сделали врачи

Поскольку рвота у ребенка не прекращалась, хирурги решили провести фиброгастроскопию, во время которой обнаружили в пищеводе посторонний предмет. Он уже был в грануляционных наростах, что говорит о том, что находился он там уже около трех недель.

Малышу сразу провели оперативное вмешательство и эндоскопически удалили деталь.

Сегодня ребенок чувствует себя хорошо, все симптомы прошли и мальчик вернулся к привычной жизни.

Во Львове врачи удалили из пищевода ребенка деталь от конструктора (facebook.com/OHMATDYTLVIV)