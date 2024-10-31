Без каких внутренних органов человек может жить: вы будете удивлены!

Организм человека - очень продуманная система, которая может работать даже при отсутствии некоторых компонентов. Естественно, жить без сердца либо мозга человек не сможет, но в сложных ситуациях, ведущих к утрате органов, тело находит метод выжить.

Аппендикс

Это один из таинственных органов человеческого тела, поскольку врачи не на все 100% уверены в его назначении. Одна из самых распространенных теорий состоит в том, что этот маленький придаток толстого кишечника является местом, где организм сохраняет полезные бактерии. А это тоже помогает нашей иммунной системе.

Однако, когда этот орган инфицируется и начинается воспаление - аппендицит, аппендикс удаляют. В большинстве случаев врачи рекомендуют хирургическое удаление аппендикса.

Удаление аппендикса не влияет на работу внутренних органов человека, поэтому он продолжает жить без заметных изменений.

Желчный пузырь

Он расположен в верхней части живота и действует как мешок для хранения желчи, которую образует печень. Это необходимо для переваривания жирной пищи.

В желчном пузыре иногда могут образовываться желчные камни или воспаления. Это лечится обычно путём удаления органа.

Большинство людей не испытывают осложнений после удаления желчного пузыря. Однако врачи советуют после операции диету с низким содержанием жира, чтобы организм мог адаптироваться к изменениям.

Почка

Почки выполняют ряд важных функций, например фильтруют отходы и избыток воды из нашей крови, производят гормоны и регулируют баланс натрия и других химических веществ в нашем организме.

И хотя почки являются важными органами нашего организма, их две, поэтому в критических ситуациях, таких как рак, травмы или серьезные заболевания, врачи могут удалить одну почку.

Наличие только одной почки практически не изменит жизнь человека, они могут продолжать нормально работать. Но потребуются периодические обследования и сдержанность в погрузке почки.

Лего

Легкие впитывают попадающий в кровь кислород и выводят из кровотока углекислый газ. Затем этот отработанный газ выбрасывается (выдыхается) из организма. И они очень важны – мы ими дышим.

Однако в некоторых случаях одно легкое врачи могут удалить и провести пневмэктомию. Преимущественно это происходит, когда человеку диагностировали рак или травму, которые так повредили легкое, что его невозможно восстановить.

Как и в случае с почками, у человека два легких, и при необходимости, мы можем жить только с одним органом. Конечно, человеку с одним легким приходится корректировать свой образ жизни, меньше нагружать себя из-за снижения потребления кислорода.

Селезенка

Селезенка сохраняет и фильтрует кровь, разрушая поврежденные или старые эритроциты, но сохраняя здоровые элементы для повторного использования организмом.

Удалить селезенку могут, если она отечна, разорвана или сильно повреждена вследствие травмы. Процедура называется спленэктомией.

В отсутствие селезенки функции начинают выполнять лимфатические узлы и печень. Они со временем приспосабливаются, и человек не испытывает дискомфорта.

Миндалины

Миндалины - это часть иммунной системы, которая борется с вирусами и бактериями. Фактически - это ворота, которые не пропускают вредные организмы, попадающие в организм через рот.

Со временем миндалины могут оказаться более восприимчивыми к инфицированию и отеку. Частые тонзиллиты вызывают воспаление миндалин, а это заболевание заразно.

Иногда врачи советуют сделать тонзиллэктомию и удалить миндалины, чтобы избавиться от постоянно воспаленного органа. Сейчас врачи ищут альтернативное лечение до последнего, чтобы не оставить организм без противодействующего вирусам органа.

Некоторые исследования показывают повышенный риск респираторных заболеваний у пациентов, которым удалили миндалины еще в детстве. Но человек действительно может жить без них и даже некоторые нашли еще и плюсы - существуют определенные преимущества с точки зрения уменьшения апноэ сна.

Желудок

При необходимости удаления желудка из-за онкологических заболеваний, травм или язвы, пищевод непосредственно соединяется с тонким кишечником. Такая операция имеет последствия для пациента - нужно следить за питанием, употреблять добавки и витамины. Однако кардинально жизнь это не изменяет.