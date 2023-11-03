В каких случаях полиция может проверять ваше авто: водителям нужно это знать

Полиция имеет право попросить водителя показать содержимое багажника. Такая ситуация часто может происходить на блокпостах или пунктах пропуска. Поэтому водителю нужно знать свои права и обязанности в этом случае.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью 34 Закона Украины "О Национальной полиции" рассказывает, что нужно знать водителям о поверхностной проверке транспортного средства.

Что такое поверхностная проверка

Поверхностная проверка - это превентивная полицейская мера, которой визуально осматривают личность и ее транспортное средство. Осмотр человека производится проводкой по поверхности одежды человека рукой, специальным прибором или средством.

При этом поверхностная проверка осуществляется полицейским соответствующего пола.

Полицейский для осуществления поверхностной проверки личности может останавливать людей и/или осматривать их, если существует достаточно оснований полагать, что у человека есть при себе вещь, обращение которой запрещено или ограничено, которая представляет угрозу жизни или здоровью такого человека и других людей.

Когда можно проводить проверку

Полицейский может осуществлять поверхностную проверку вещи или транспортного средства:

если существует достаточно оснований полагать, что в транспортном средстве находится правонарушитель или человек, свобода которого ограничивается незаконным способом

если существует достаточно оснований полагать, что в транспортном средстве находится вещь, обращение которой запрещено или ограничено или которая представляет угрозу жизни или здоровью такого человека или других людей

если существует достаточно оснований полагать, что вещь или транспортное средство является орудием совершения правонарушения и/или находится в том месте, где может быть совершено уголовное правонарушение, для предотвращения которого необходимо провести поверхностную проверку

Поверхностная проверка машины - это визуальный обзор салона и багажника транспортного средства. Полицейский при осуществлении поверхностной проверки вправе потребовать открыть крышку багажника и/или дверь салона.

Водитель должен сам показывать, что лежит в салоне и багажнике.

Если правоохранитель выявит какие-либо следы правонарушения, он обеспечивает осмотр в соответствии с требованиями статьи 237 Уголовного процессуального кодекса Украины.

В таком случае следователь и прокурор производит осмотр местности, помещения, вещей, документов и компьютерных данных. Для участия может быть приглашен потерпевший, подозреваемый, защитник, законный представитель и другие участники уголовного производства.