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Если в авто загорелась эта кнопка, перестаньте ехать. Автомеханик дал существенный совет водителям (видео)

Украина, Вторник 31 октября 2023 17:46
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Если в авто загорелась эта кнопка, перестаньте ехать. Автомеханик дал существенный совет водителям (видео) Опытный автомеханик дал совет водителям (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Если в автомобиле загорается кнопка, водители машин на бензине и дизеле могут иметь серьезные проблемы.

О чем речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал британского издания Express.

На что нужно обратить внимание

По словам опытного механика Скотти Килмера, водители авто с бензиновыми и дизельными двигателями испытывают серьезные проблемы, если на приборной панели мигает кнопка контрольного двигателя.

Эксперт подчеркивает, что это указывает на то, что у транспортного средства есть проблема, которая может повредить каталитический нейтрализатор. Это в свою очередь может привести к достаточно дорогому ремонту.

"Когда загорается индикатор проверки двигателя, это означает, что в компьютере сохранен код неисправности и есть проблема", - говорит автомеханик.

Если кнопка время от времени мигает, это может свидетельствовать о серьезных проблемах двигателя. В этом случае необходимо проверить состояние автомобиля и устранить отклонения, если они есть.

Кроме мигания кнопки, можно заметить, что машина трясется во время вождения или изменился звук двигателя. Если да, вам следует немедленно отправиться на техническое освидетельствование.

Ранее мы писали о новом запрете, который недавно ввели для водителей. За нарушение предусмотрены штрафы до 680 гривен.

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