Если в авто загорелась эта кнопка, перестаньте ехать. Автомеханик дал существенный совет водителям (видео)
Если в автомобиле загорается кнопка, водители машин на бензине и дизеле могут иметь серьезные проблемы.
О чем речь, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал британского издания Express.
На что нужно обратить внимание
По словам опытного механика Скотти Килмера, водители авто с бензиновыми и дизельными двигателями испытывают серьезные проблемы, если на приборной панели мигает кнопка контрольного двигателя.
Эксперт подчеркивает, что это указывает на то, что у транспортного средства есть проблема, которая может повредить каталитический нейтрализатор. Это в свою очередь может привести к достаточно дорогому ремонту.
"Когда загорается индикатор проверки двигателя, это означает, что в компьютере сохранен код неисправности и есть проблема", - говорит автомеханик.
Если кнопка время от времени мигает, это может свидетельствовать о серьезных проблемах двигателя. В этом случае необходимо проверить состояние автомобиля и устранить отклонения, если они есть.
Кроме мигания кнопки, можно заметить, что машина трясется во время вождения или изменился звук двигателя. Если да, вам следует немедленно отправиться на техническое освидетельствование.
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