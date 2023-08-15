Каких врачей нужно проходить каждый год, чтобы предотвратить серьезные болезни

Осмотр у семейного врача

Проходить общий осмотр у семейного врача нужно не менее одного раза в год. Терапевт оценит ваше общее состояние, выслушает жалобы, назначит скрининговые тесты и даст необходимые рекомендации.

Это поможет предотвратить образование серьезных болезней.

Стоматологический осмотр

Регулярные осмотры у стоматолога помогут выявить и предотвратить заболевания ротовой полости и зубов. Посещать стоматолога нужно каждые 6 месяцев.

Во время профилактического осмотра стоматолог может увидеть правильно ли вы ухаживаете за зубами, какие участки нуждаются в более тщательной очистке. Если зубной налет "окаменел", то его можно снять с помощью профессиональной чистки.

Гинекологический осмотр

Для предотвращения воспалительных процессов и поддержки репродуктивной системы женщины в норме следует обращаться к гинекологу раз в год или по рекомендации врача.

Для чего еще необходимый профилактический осмотр, кроме выявления болезней:

подбор оптимального для вас метода контрацепции

определение факторов риска с помощью исследований. Это поможет врачу действовать на опережение: назначить дополнительное обследование, учитывая наследственную предрасположенность к определенному заболеванию

консультация по подготовке к беременности

гигиена

Осмотр у кардиолога

Важно, что кардиолога необходимо ежегодно посещать мужчинам после 30 лет и женщинам после 35 лет.

Основные симптомы, при которых необходима немедленная консультация врача-кардиолога:

боли в сердце и за грудиной

одышка, особенно после физической нагрузки

учащенное ритмическое сердцебиение, перебои в области сердца

отечность

общая слабость организма

Проверка зрения и слуха

Проверку рекомендуется проводить каждые 1-2 года.

Полное обследование глаз состоит из наружного осмотра, после которого проводится специальный тест на остроту зрения, подвижность экстраокулярных мышц, поля зрения, внутриглазное давление, биомикроскопию и офтальмоскопию.

Проктологический осмотр

Мужчинам после 30 лет необходимо ежегодно появляться у проктолога.

Из чего состоит ежегодный базовый чек-ап организма:

общий анализ крови

комплексный анализ мочи

анализ кала

почечный профиль

липидный профиль

печеночные пробы

функциональные тесты щитовидной железы

Регулярные медицинские осмотры помогут выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях и предотвратить серьезные заболевания.