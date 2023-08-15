Яких лікарів потрібно проходити щороку, щоб запобігти серйозним хворобам

Огляд у сімейного лікаря

Проходити загальний огляд у сімейного лікаря потрібно не менше одного разу на рік. Терапевт оцінить ваш загальний стан, вислухає скарги, призначить скринінгові тести та дасть необхідні рекомендації.

Це допоможе запобігти утворенню серйозних хвороб.

Стоматологічний огляд

Регулярні огляди у стоматолога допоможуть виявити та запобігти захворюванням ротової порожнини та зубів. Відвідувати стоматолога необхідно кожні 6 місяців.

Під час профілактичного огляду стоматолог може побачити чи правильно ви доглядаєте за зубами, які ділянки потребують більш ретельного очищення. Якщо зубний наліт "скам’янів", то його можна зняти за допомогою професійної чистки.

Гінекологічний огляд

Для запобігання запальних процесів та підтримки репродуктивної системи жінки у нормі потрібно звертатися до гінеколога раз на рік або за рекомендацією лікаря.

Для чого ще необхідний профілактичний огляд, крім виявлення хвороб:

підбір оптимального для вас методу контрацепції

визначення факторів ризику за допомогою досліджень. Це допоможе лікарю діяти на випередження: призначити додаткове обстеження, враховуючи спадкову схильність до певного захворювання

консультація щодо підготовки до вагітності

гігієна

Огляд у кардіолога

Важливо, що кардіолога необхідно щорічно відвідувати чоловікам після 30 років та жінкам після 35 років.

Основні симптоми, за яких необхідна негайна консультація лікаря-кардіолога:

болі в серці та за грудиною

задишка, особливо після фізичного навантаження

прискорене ритмічне серцебиття, перебої в області серця

набряклість

загальна слабкість організму

Перевірка зору та слуху

Перевірку рекомендується проводити кожні 1-2 роки.

Повне обстеження очей складається із зовнішнього огляду, після якого проводиться спеціальний тест на гостроту зору, рухливість екстраокулярних м’язів, поля зору, внутрішньоочний тиск, біомікроскопія і офтальмоскопія.

Проктологічний огляд

Чоловікам після 30 років необхідно щорічно з’являтися у проктолога.

З чого складається щорічний базовий чек-ап організму:

загальний аналіз крові

комплексний аналіз сечі

аналіз калу

нирковий профіль

ліпідний профіль

печінкові проби

функціональні тести щитоподібної залози

Регулярні медичні огляди допоможуть виявити потенційні проблеми на ранніх стадіях та запобігти серйозним захворюванням.