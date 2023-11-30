В каких странах люди умирают быстрее всего? Ответ может удивить

Немногие из нас задумывались над тем, как отличается продолжительность жизни людей в разных уголках мира. В каких странах женщины и мужчины умирают быстрее всего и от чего это зависит.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о населении нашей планеты и где на Земле люди проживают самые короткие жизни.
При подготовке материала были использованы следующие источники: World Population Review, Worldometer, Wikipedia.
Продолжительность жизни как отдельного человека, так и населения страны в целом зависит от ряда важных факторов:
Согласно данным Организации Объединенных Наций, ожидаемая продолжительность жизни в мире по состоянию на 2023 год составляла в среднем 73,4 года:
При этом ожидаемая продолжительность жизни существенно отличается в зависимости от региона и страны. В 2023 году она колебалась от низкого показателя - 57,7 года (в Западной Африке) до высокого уровня - 82,7 года (в Западной Европе).
В целом же, согласно исследованиям ученых, продолжительность жизни населения нашей планеты ныне растет (в период с 2000 по 2016 год средняя ожидаемая продолжительность жизни по всему миру выросла на 5,5 лет).
Средняя продолжительность жизни людей в мире (инфографика: worldpopulationreview.com)
Ученые отмечают, что долголетие людей больше всего зависит от трех основных факторов - генетики, пола и образа жизни (здесь речь идет о гигиене, диете, культуре, физических упражнениях, профессиях, доступе к медицинской помощи, даже уровне преступности). Следовательно, неудивительно, что в разных странах - разная продолжительность жизни.
Данные статистического портала Worldometers по состоянию на 30 ноября 2023 года свидетельствуют о том, что в настоящее время на планете Земля проживает более 8 млрд человек (около 8,076 млрд).
За год в мире умерло более 55,5 млн человек (инфографика: worldometers.info)
Согласно данным ООН, самая низкая продолжительность жизни населения наблюдается в странах Африки. В десятку стран с кратчайшей ожидаемой продолжительностью жизни попали:
Средняя продолжительность жизни (для мужчин и женщин вместе) в этих странах составляет от 53,68 до 60,03 лет.
Мужчины имеют самую короткую жизнь в Чаде - 52,01 лет.
Женщины же живут меньше всего в Нигерии - 54,24 года.
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько людей будет жить на Земле в 2100 году и готова ли планета к таким изменениям.
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