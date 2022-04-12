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У Києві змінили графік роботи метро: подробиці

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Україна, Вівторок 12 квітня 2022 12:20
У Києві змінили графік роботи метро: подробиці Фото: у Києві змінили графік роботи метро (Facebook)
Автор: Кароліна Гайдук

Столичний метрополітен для перевезення пасажирів працює з 07:30 до 19:00. Інтервал руху поїздів на червоній лінії скорочено до 50 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу комунального підприємства "Київський метрополітен".

Організовано рух поїздів:

  • від станції "Вокзальна" до станції "Академмістечко";
  • від станції "Театральна" до станції "Академмістечко".

В даний час рух поїздів:

  • червона лінія від ст. "Академмістечко" до ст. "Театральна"
  • синя лінія - від ст." Героїв Дніпра "до ст. "Теремки"
  • зелена лінія від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір"

Робота пересадочних вузлів:

  • "Золоті ворота" - "Театральна"
  • "Площа Льва Толстого" - "Палац спорту"

Без зупинки поїзди будуть слідувати за такими станціями:

  • "Майдан Незалежності"
  • "Кловська"

У прес-службі зазначили, що середній інтервал по лініях становить приблизно 1 годину. Графік роботи може оперативно змінюватися за потребою.

"Підземні станції метро цілодобово приймають людей як укриття", - резюмували у відомстві.

Нагадаємо, сьогодні у Києві відкрили Південний міст для всього транспорту. Тепер транспортне сполучення через Дніпро здійснюється трьома мостами.

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