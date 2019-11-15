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У київському тролейбусі чоловіки влаштували жорстке побоїще (відео)

STYLERЖиття    15.11.2019 - 13:58
У київському тролейбусі чоловіки влаштували жорстке побоїще (відео)
У київському тролейбусі побилися чоловіки (Колаж РБК-Україна)

У київському транспорті влаштували розбірки два чоловіки

У тролейбусі Києва два чоловіки вирішили влаштувати розборки. Інцидент стався на вулиці Вишгородській. Спочатку два городянина вступили в словесну перепалку, потім почали штовхатися, а потім один чоловік просто кинувся на іншого. Між чоловіками стояла літня жінка з дитиною, яка дивом не постраждала. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Зазначимо, що один чоловік при собі мав ножа, який в результаті бійки випав на асфальт. У ролику показано, як на одного з учасників бійки вже наділи наручники і поклали на землю.

В київському тролейбусі влаштували бійку (Київ Оперативний/Facebook)

Користувачі мережі відреагували на жорстку бійку між чоловіками в коментарях.

  • Відрізати пальці, щоб ріжучі колящие предмети у граблі свої взяти більше не міг.
  • Проблема у безкарності і пасивності оточуючих.
  • Мужику так не хотілося їхати на роботу,що поїхав у в'язницю.
  • По пиці видно, що нарік.
  • О, так пов'язали двох.

У київському тролейбусі чоловіки влаштували жорстке побоїще (відео)

Скріншот коментарів (Facebook)

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Новини України Київбійка
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