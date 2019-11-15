В киевском троллейбусе мужчины устроили жесткое побоище (видео)

В киевском транспорте устроили разборки два мужчины
В троллейбусе Киева два мужчины решили устроить разборки. Инцидент произошел на улице Вышгородской. Вначале два горожанина вступили в словесную перепалку, потом начали толкаться, а потом один мужчина просто кинулся на другого. Между дерущимися мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком, которые чудом не пострадали. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Отметим, что один мужчина при себе имел нож, который в результате драки выпал на асфальт. В ролике показано, как на одного из участников драки уже надели наручники и положили на землю.
В киевском троллейбусе устроили драку (Киев Оперативный/Facebook)
Пользователи сети отреагировали на жесткую драку между мужчинами в комментариях.
Скриншот комментариев (Facebook)