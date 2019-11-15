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В киевском троллейбусе мужчины устроили жесткое побоище (видео)

STYLERЖизнь    15.11.2019 - 13:58
В киевском троллейбусе мужчины устроили жесткое побоище (видео)
В киевском троллейбусе подрались мужчины (Коллаж РБК-Украина)

В киевском транспорте устроили разборки два мужчины

В троллейбусе Киева два мужчины решили устроить разборки. Инцидент произошел на улице Вышгородской. Вначале два горожанина вступили в словесную перепалку, потом начали толкаться, а потом один мужчина просто кинулся на другого. Между дерущимися мужчинами стояла пожилая женщина с ребенком, которые чудом не пострадали. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Отметим, что один мужчина при себе имел нож, который в результате драки выпал на асфальт. В ролике показано, как на одного из участников драки уже надели наручники и положили на землю.

В киевском троллейбусе устроили драку (Киев Оперативный/Facebook)

Пользователи сети отреагировали на жесткую драку между мужчинами в комментариях.

  • Отрезать пальцы, чтобы режущие колящие предметы в грабли свои взять больше не мог.
  • Проблема у безкарності і пасивності оточуючих.
  • Мужику так не хотелось ехать на работу, что поехал в тюрьму.
  • По роже видно, что нарик.
  • О, так повязали двоих.

В киевском троллейбусе мужчины устроили жесткое побоище (видео)

Скриншот комментариев (Facebook)

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