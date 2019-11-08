ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві загорівся тролейбус із пасажирами

Новини » Надзвичайні події     08.11.2019 - 10:51
У Києві загорівся тролейбус із пасажирами
Фото: у Києві загорівся тролейбус (DSNSKyiv)

У тролейбусі сталося коротке замикання в моторному відсіку з подальшим горінням

У Шевченківському районі Києва загорівся тролейбус з пасажирами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що 8 листопада близько 8:30 в оперативно-координаційний центр ДСНС надійшло повідомлення про загорання тролейбуса на перехресті вулиць Щербаківського та Ружинської.

"У тролейбусі сталося коротке замикання в моторному відсіку з подальшим горінням. Тролейбус в цей час знаходився на зупинці громадського транспорту, всередині знаходилися пасажири", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС додали, що водій транспортного засобу зробив оголошення, щоб пасажири вийшли із салону і самостійно, до прибуття пожежно-рятувального підрозділу, ліквідував займання за допомогою вогнегасника. Жертв та постраждалих немає.

У Києві загорівся тролейбус із пасажирами

Фото: у Києві загорівся тролейбус (DSNSKyiv)

Нагадаємо, в Одесі, 7 листопада, спалахнула пожежа в готелі M1 Club Hotel, який знаходиться на Лідерсовському бульварі. За даними ДСНС, горіли зовнішня обшивка будівлі і дах, а площа спалаху склала близько 80 квадратних метрів.

РБК-Україна повідомляло, що 5 листопада у Рівному відбувся пожежа в ресторані "LION". Площа пожежі становила 100 м. кв. Жертв та постраждалих немає.

У Києві стався збій в метро У Києві зранку утворилися затори: карта
Новини України Київпожежатранспорт
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся