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У київському супермаркеті на полиці з котячим кормом виявили хом'яків у пляшці (відео)

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Київ , Середа 09 лютого 2022 21:49
У київському супермаркеті на полиці з котячим кормом виявили хом'яків у пляшці (відео) Колаж РБК-Україна: у Києві в супермаркеті на полицях знайшли пляшку з хом'яками
Автор: Роман Мирончук

У Києві в магазині METRO на Троєщині місцева мешканка помітила на полицях з котячим кормом пластикову пляшку, в якій були два живих хом'яка.

Про це написала киянка Марія Витязь на своїй сторінці в Facebook.

У київському супермаркеті на полиці з котячим кормом виявили хом'яків у пляшці (відео)

У київському супермаркеті на полицях виявили пляшку з хом'яками (фото: facebook.com/masha.vityaz)

"Комусь, мабуть, це здалося смішним... Адміністрація пояснити, як звірі потрапили на полицю не змогла. Воно і ясно... " - написала вона.

У київському супермаркеті на полиці з котячим кормом виявили хом'яків у пляшці (відео)

У київському супермаркеті на полицях виявили пляшку з хом'яками (фото: facebook.com/masha.vityaz)

Марія також зазначила, що хом'яків забрали небайдужі люди, але вдома у себе залишити їх на довго не могли, тому шукали нових господарів. На щастя, знайшлися люди, які забрали тварин собі.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

  • Буду тепер боятися, але ходити у відділ зоотоварів спеціально;
  • Люди - звірі;
  • Я думаю підкинули. Які ви молодці, я б теж звичайно ж забрала б.

Варто зазначити, що в Китаї повідомили про здатність хом'яків заражати людей коронавірусом. Гризунів вважають найбільш вірогідним джерелом недавньої спалаху штаму Дельта в Гонконзі.

В результаті поширення гризунами інфекції заразилися не менше 50 осіб і було вибраковано більше 2200 хом'яків. При цьому експерти вважають, що хом'яки, яких купили до спалаху епідемії, не заразні.

Ми також писали про те, що українські полярники показали стрибаючих пінгвінів.

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